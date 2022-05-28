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عمر شويل - جدة موعد المكرمة الإماراتية 1443 التي يتوقع المواطنين داخل الدولة أن يتم صرفها لهم أو لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الفقراء والمحتاجين بعد أن تقلد الشيخ محمد بن زايد الحكم رسميا، واصبح بذلك حاكم الإمارات الفعلي، وقد عود الشيخ المحتاجين على الحصول على عطاياه الكثيرة ، مثل شهر رمضان وعيدية الفقراء، ولذلك يترقب الجميع التعرف على الموعد الذي يتم فيه صرف المكرمة الملكية.

موعد المكرمة الإماراتية 1443 المقدمة من حاكم الإمارات الشيخ محمد بن زايد (متابعة الأخبار)

توفى إلى رحمة الله الشيخ خليفة بن زايد وتقلد بعده الشيخ محمد بن زايد رسميا حاكم للإمارات، وقد اعتاد الفقراء أن يحصلوا على المعونات والمساعدات السخية من الشيخ وخاصة في أيام البركات، شهري رمضان وشوال، ولذلك كان الترقب أن يتم الحصول على مكرمة وعطية جديدة منه بعد أن تقلد الحكم رسميا، بالرغم أنه كان الحاكم الأعلى للقوات المسلحة والمتصرف في أمور البلاد طوال الفترة الماضية.

هل صرفت المكرمة من قبل للإماراتيين هذا العام

لا يدخر الشيخ وسعا في تقديم كل ما هو مفيد لبلادة وخاصة طوال سنوات العمل الأخيرة، حيث قام بإطلاق العديد من المشاريع الضخمة والمساعدات المقدمة للمحتاجين من خلال توفير مؤسسة الضمان الاجتماعي وأيضا الديوان الملكي والذي يستقبل طلبات المساعدات وفق عدد من شروط الصرف والمنح، وبالفعل قام الشيخ محمد بن راشد بصرف مكرمتين خلال العام الجاري:

قام بإتمام صرف مكرمة لمستفيدي الضمان من فقراء الوطن في شهر رمضان 1443.

وأيضا قام بصرف عيدية لأبناء الشهداء والمحتاجين في عيد الفطر المبارك.

موعد صرف الشيخ محمد بن زايد

لم يتم تحديد موعد محدد لصرف تلك المكرمة بالرغم من تقلد الشيخ مقاليد الحكم رسميا، وتقوم وزارة السعادة بالإعلان عبر مؤشراتها عن مستوى رضا المواطنين عن الشيخ ومستوى أداء المؤسسات في الدولة، وتقوم المؤسسات بالعمل بالطاقة القصوى لها لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين كما يقوم حاكم الإمارات الجديد بالعمل على أفضل جهد لمساعدة المواطنين وتقديم العمل الأفضل.