جونسون: مجموعة السبع تعمل لاستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أبلغ رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، اليوم السبت بأن الشركاء الدوليين يعملون بشكل مكثف لإيجاد سبل لاستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا لتجنب أزمة غذاء عالمية.





ومنذ بداية الغزو يتحدث جونسون وزيلينسكى من حين لآخر، وبحسب بيان بريطانى، ناقش الزعيمان أيضا أهمية بقاء المجتمع الدولى متحدا بشأن الموقف من الحرب.

وجاء فى البيان: "قال (جونسون) إن المملكة المتحدة ستعمل مع الشركاء فى مجموعة السبع للضغط من أجل إحراز تقدم عاجل" بشأن تصدير الحبوب.

وأضاف: "اتفق الزعيمان على الخطوات التالية وضرورة تخفيف روسيا لحصارها والسماح بتوفير ممرات آمنة للملاحة".

وفى وقت سابق اليوم أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين "استعداد" بلاده للمساعدة فى تصدير الحبوب "بلا قيود" من أوكرانيا. وقال بوتين، بحسب بيان صدر عن "الكرملين" فى ختام مكالمة هاتفية مع المستشار الألمانى أولاف شولتس والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن "روسيا مستعدة للمساعدة فى إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود، بما فى ذلك الحبوب الأوكرانية المقبلة من المرافئ الواقعة على البحر الأسود"، وذلك على خلفية المخاوف من وقوع أزمة غذائية خطيرة بسبب الهجوم الروسى على أوكرانيا.