أيرلندا تسجل أول إصابة بجدرى القردة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السلطات أنه يجرى حاليا تتبع المخالطين بالمصاب لإبلاغهم بالأمر. علاوة على ذلك، هناك حالة مشتبه بها فى إيرلندا. وذكرت السلطات الصحية فى بيان: "هذا أمر متوقع بعد حالات جدرى القردة التى ظهرت فى بريطانيا العظمى والعديد من الدول الأوروبية الأخرى". وتم تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بجدرى القردة فى المملكة المتحدة.

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