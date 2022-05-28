العالم اليوم - مصر.. عقد جديد لبناء خط قطارات فائق السرعة بطول ألفي كيلومتر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 مايو 2022 08:15 مساءً - أعلنت مجموعة "سيمنز" الألمانية، السبت، إن مصر وقعت عقدا مع وحدتها لصناعات السكك الحديدية وشركائها، لبناء خط سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة بطول ألفي كيلومتر.

وأضافت "سيمنز" أن الاتفاق بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر وتحالف من شركة "سيمنز موبيلتي" و"أوراسكوم كونستراكشن" و"المقاولون العرب"، سيُنشأ بموجبه سادس أكبر نظام للسكك الحديدية فائقة السرعة في العالم.

وأوضحت الشركة أن حصة الشركة التابعة لها في المشروع تبلغ 8.1 مليار يورو (8.69 مليار دولار)، تتضمن العقد المبدئي بقيمة 2.7 مليار يورو للخط الأول، الموقع في الأول من سبتمبر 2021.

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مراسم توقيع التعاقد، مؤكدا أن "شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخا للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل إيذانا ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط".

وقالت وزارة النقل المصرية إن منظومة القطار الكهربائي السريع الجديدة ستشمل 3 خطوط، بطول نحو ألفي كيلومتر على مستوى البلاد.