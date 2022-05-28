نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ بنهاية العام الدراسي 2021/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ وذلك بعد انتهاء العام الدراسي 2021/2022 وإجراء الاختبارات النهائية ولم يتبقى سوى أن يتم إعلان النتيجة والتي سوف تكون خلال ساعات قليلة وسط ترقب وانتظار كبير من جانب الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتيجة محافظة الجيزة أول الأمس وجاري إعلان نتائج بعض المحافظات اليوم والتي قد تكون أولها هي محافظة كفر الشيخ بعد أن نقلت الأخبار أن سيادة المحافظ سوف يقوم باعتماد النتيجة رسميا بعد قليل ليتمكن الجميع من الحصول عليها.

تفاصيل إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي 2022

وكانت الامتحانات الخاصة بالطلاب في محافظة كفر الشيخ قد بدأت في يوم السبت الموافق 16 مايو 2022، واستمرت لستة أيام، حيث انتهت في يوم الخميس الموافق 19 مايو، وبدأت إجراءات التصحيح ورصد الدرجات عقب انتهاء الامتحانات مباشرة، ليتم الإعلان بعد ذلك أن التصحيح قد انتهى وأنه لم يتبقى سوى اعتمادها بشكل رسمي من قبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وبعدها يتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني لكي يتمكن جميع الطلاب من الحصول عليها بدون أي صعوبة أو إرهاق عليهم، حيث أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ الدكتور محمد عبد الله أن عدد من حضروا الامتحانات بنهاية العام الدراسي بلغ عددهم 60,750 طالب وطالبة وتم توزيعهم على 147 لجنة في 13 إدارة تعليمية مختلفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بان جميع النتائج الخاصة بمرحلة الشهادة الإعدادية سوف يتم إعلانها بشكل إلكتروني من خلال الموقع الخاص بكل مديرية تعليمية، وذلك بعد تقوم المحافظة باعتماد النتيجة، كما تم الإعلان بأن كل محافظة سوف تقوم بالإعلان عن النتائج الخاصة بها بشكل منفرد ولن يتم إعلان جميع النتائج دفعة واحدة، ولكي يتم الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس، يجب إتباع تلك الخطوات:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

الضغط على النتائج.

اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على إظهار النتيجة.

وبعد ذلك سوف تظهر النتيجة أمامك على الفور.

ترقب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بأن النتائج سوف يتم الإعلان عنها بطريقة غير مركزية، أي أن تقوم كل محافظة بالإعلان عن النتيجة الخاصة بها بشكل منفرد عن باقي المحافظات، وذلك فور أن تقوم المحافظة بالانتهاء من تصحيح الامتحانات واعتماد النتيجة من المحافظة بشكل رسمي.

وبناء على ذلك القرار فإن كل محافظة سوف تقوم بالإعلان عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بها، وكانت أول المحافظات التي قامت بالإعلان عن النتائج هي محافظة الجيزة، ومن المقرر أن يتم إعلان بعض المحافظات خلال الساعات المقبلة مثل كفر الشيخ وجنوب سيناء وشمال سيناء، ويليهم باقي المحافظات.

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