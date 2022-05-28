“مُتاح” رابط نتيجه الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس 2022 | موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي

نتيجه الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مختلف المحافظات، تتوالى خلال هذه الفترة ظهور النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الأول، وسوف نقوم معكم من خلال المقال التالي بعرض طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس فتابعونا.

نتيجه الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس

شهدت كافة المحافظات خلال الأسابيع القليلة الماضية الامتحانات الخاصة بالصفوف الدراسية المختلفة، والتي من ضمنها الصف الأول الإعدادي، الذي تكمن صعوبته في كونه بداية مرحلة جديدة مختلفة بالنسبة للطلبة، الذي يواجه البعض منهم صعوبة في التعامل معه، وقد جاءت الامتحانات الخاصة بهذه المرحلة في اغلب المحافظات في مستوى الطالب المتوسط مع وجود بعض الجزيئات للطالب المتميز، دون وجود شكاوى تذكر، وقد أكدت الوزارة أن الامتحانات للصف الاول الإعدادي جاءت من المنهج الذي تم دراسته على مدار العام الدراسي دون حذف أي جزء، وقد قامت الوزارة بإصدار توجيهاتها إلى كافة المديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من اعمال المراجعة والتصحيح لظهور النتيجة في أقرب وقت.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي

أوضحت وزارة التربية والتعليم الفني أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الاول الإعدادي عن طريق اتباع الخطوات التالية

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

يقوم المستعلم بإدخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد.

يتم تحديد المرحلة الإعدادية.

يتم اختيار العام الدراسي 2022.

يختار المستعلم الصف الأول الإعدادي نتائج الفصل الدراسي الثاني.

يضغط المستخدم على أيقونة عرض النتيجة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 بالرقم القومي

أوضحت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن الامتحانات الخاصة بالصف الأول الإعدادي قد جاءت تبعا للوائح والقوانين الخاصة بوضع الامتحانات، حيث كانت في مستوى اغلب الطلبة والطالبات، ولذلك كانت نتائج هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة بصورة واضحة، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم خلال هذه الفترة بالقيام بتأهيل المعلمين في المدارس لتتواءم مع متطلبات المناهج وأنظمة الامتحانات التي تقوم الوزارة بتطبيقها خلال هذه الفترة، حيث يتم عقد دورات تدريبية لهم على أحدث الأنظمة بواسطة نخبة من أفضل المستشارين في الوزارة.

أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي بعدد من الطرق التي تسهل الأمور على الطلاب لاستخراج النتيجة، فقد حرصت على توفير إمكانية استخراج النتيجة هاتفيًا من خلال الاتصال على الرقم 09000100 ليتم اتباع البيانات من التليفون الأرضي لاستخراج نتيجة الطالب، أو الاتصال على الرقم 5757 عبر الموبايل، كما أتاحت موقع وزارة التربية والتعليم ليتم اختيار منها نتيجة الصف الاول الاعدادي والترم الثاني مع كتابة بيانات الثاني لعرض النتيجة على الفور.