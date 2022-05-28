براتب 2000 ريال تمويل سيارة بدون تحويل راتب للسعوديين والمقيمين بأقل قسط

سواء إن كنت مواطن أو مقيم أو متقاعد وترغب في الحصول على تمويل سيارة بدون تحويل راتب ميسرة السداد بقسط شهري يتناسب مع الدخل الشهري لديك، فعليك حلول تمويلية كثيرة تخدم العديد من الفئات في المملكة العربية السعودية مقدمة من البنوك والشركات المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي على رأسهم بنك الراجحي من أفضل البنوك الحكومية الذي يوفر مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية وبطاقات الائتمان وبرامج المكافآت بالإضافة إلى عروض التمويل التي تشمل السيارات والقرض الشخصي والقرض العقاري (أراضي – وحدات سكنية – بناء ذاتي – فيلا – منزل) حيث يضم تمويل العسكريين أيضاً، يعد مصرف الراجحي من الرواد في مجال التمويل حيث يقدم المنتجات للسعوديين والمقيمين بحلول سداد ميسرة وفترات مرنة، كل هذا بالإضافة إلى أفضل خدمة عملاء ترد على الاستفسارات لديكم وذلك بالاتصال عبر رقم بنك الراجحي الموحد 8001241222.

شروط تمويل سيارة بدون تحويل راتب

الحد الأدنى للراتب 2000 ريال للحصول على تمويل سيارة.

قرض المتقاعدين لا يقل رواتبهم عن 1.900 ريال سعودي.

العمر من 21 سنة وحتى 60 عام وقت سداد آخر دفعة في القرض.

بالنسبة للمتقاعدين حتى عمر 70 سنة.

فترة العمل يجب أن تكون معتمدة ولا تقل عن شهر منذ بداية التعيين.

تمويل سيارة بدون تحويل راتب من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي تمويل شراء السيارات بدون كفيل يشمل السعوديين والمقيمين والمتقاعدين بصيغة المرابحة وهي مجازة من الهيئة الشرعية الإسلامية، كما يوفر أيضاً إمكانية طلب السيارة بتحويل الراتب أو بدونه، علاوة على تمويل تأجير السيارات وخدمات ما بعد البيع وعدد ثلاث عروض تأمين شامل على السيارات ويتم اختيار الأقل سعراً وفقاً للضوابط والأحكام، فضلا عن عروض السيارات الحصرية لدى الراجحي بالتقسيط على 5 سنوات ميسرة السداد بأقساط تتناسب مع الراتب الشهري، ويخصص الموقع الإلكتروني إمكانية حساب القرض من خلال استخدام حاسبة القرض بنك الراجحي.

المستندات المطلوبة للحصول على السيارة