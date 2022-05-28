نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الجلوس.. توفير نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ لجميع طلاب الثالث الإعدادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات قليلة بعد أن تم الانتهاء من تصحيح أوراق الاختبارات ورصد درجات الطلاب في كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، وقد أشات الأنباء عن أن اعتماد النتيجة بشكل رسمي سوف يكون خلال ساعات قليلة ويتم توفير النتيجة على الموقع الإلكتروني على الفور، وذلك بعد ترقب كبير من جانب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور منذ انتهاء الامتحانات الخاصة بنهاية العام الدراسي 2021/2022 والذي انتهت امتحاناته في يوم 19 مايو، وجاري اعتماد النتائج في المحافظات المختلفة وسوف تكون متاحة على الموقع الإلكتروني في أقرب وقت.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ

ومنذ أن انتهى الطلاب من امتحانات الترم الثاني وهم يتساءلون عن موعد إعلان النتائج، وذلك للاطمئنان على ما وصلوا إليه بعد الاختبارات النهائية والتي تأتي في مرحلة من أهم المراحل التعليمية، حيث أن الشهادة الإعدادية هي من تؤهل الطالب للالتحاق بالمدارس الثانوية المختلفة سواء الثانوية العامة أو التعليم الفني من خلال المدارس الصناعية والزراعية والتجارية، ويطمح كل طالب من خلال تلك النتائج في الحصول على أعلى مجموع من أجل الالتحاق بالمدرسة التي يرغب فيها بالعام الدراسي الجديد، حيث سوف يتم فتح باب التقديم بالمدارس الثانوية عقب الإعلان عن نتائج جميع المحافظات والتي يتم إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل منفرد.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

ما هي طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

وكانت محافظة الجيزة أول المحافظات التي قامت بالإعلان عن النتائج الخاصة بها، ومن المقرر أن يتم إعلان باقي المحافظات على مدار الأيام القليلة المقبلة، وأشارت الأخبار المتعلقة بالتعليم أن محافظة كفر الشيخ سوف تقوم بإعلان النتائج خلال ساعات قليلة، وسوف نتابع معكم عملية ظهور النتائج في مختلف المحافظات، ولكي يتم الاستعلام عن النتيجة يتم إتباع تلك الخطوات:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

الضغط على النتائج.

اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على إظهار النتيجة.

وبعد تلك الخطوات سوف تظهر أمامك على الشاشة النتيجة الخاصة بالطالب في كافة المواد الدراسية التي تقررت عليهم في العام الدراسي الذي انتهى.



عدد الحضور في امتحانات الشهادة الإعدادية

وبلغ إجمالي الحضور في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ عدد 60,750 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة وهم 13 إدارة، وتم توزيعهم على 147 لجنة، ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة بعد اعتمادها من السيد اللواء جمال نور الدين وذلك بعد ساعات قليلة وفقا لما تناولته الأخبار.

وكانت المديرية التعليمية بالمحافظة قد أعلنت بأن الامتحانات سارت بدون أي مشاكل حيث قامت بالإشراف بشكل مباشر على اللجان للتأكد من سيرها بالشكل الطبيعي وبعدم وجود حالات غش، وهو ما تحقق من خلال المتابعة التي قامت بها المديرية، كما تم الإعلان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب من الإصابة بالأمراض خلال عملية الامتحانات.