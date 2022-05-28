مسؤول روسى: مهمتنا فى أوكرانيا ستستغرق من 5-10 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال فلاديمير شامانوف، نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لتنمية المجتمع المدنى، إن تجريد أوكرانيا من السلاح قد يستغرق 5 -10 سنوات، ولا يحق لأحد التدخل فى أمور الجيش وتسريع عمليته الخاصة.





وأضاف بحسب قناة روسيا اليوم "قد تستغرق عملية نزع السلاح من أوكرانيا من 5 إلى 10 سنوات.. واليوم من الواضح أن هناك رغبة فى حل مشكلة دونباس بالكامل، والإمكانيات المتاحة تسمح بذلك.. وليست هناك حاجة لإجراء أى تسريع (للعملية) فى المستقبل المنظور". وأكد المسؤول الروسى "يجب أن يواصل الجيش سير العملية دون تدخل، ولكن فى المناطق التى هُزمت فيها القوى (الأوكرانية) المتطرفة، من الضرورى تقديم المساعدة لتشكيل سلطات محلية هناك، واستعادة البنية التحتية، وخلق الظروف لوجود حضارى للسكان".

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