مقتل 31 شخصا على الأقل بتدافع فى حفل خيرى جنوب نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الشرطة المحلية، جريس أرينيجى-كوكو، إن التدافع حدث فى مدينة بورت هاركورت فى ولاية ريفرز فى نيجيريا، ونجم عنه 31 قتيلا على الأقل. وأفادت وسائل إعلام نيجيرية محلية بأن الحفل الخيرى الذى أُقيم فى ملعب رياضى والذى كانت تنظمه كنيسة "كينغز آسيمبلى"، تخلله توزيع طعام وهدايا للفقراء. وشهدت نيجيريا عدة حوادث تدافع بسبب توزيع الطعام فى السنوات الأخيرة، بينها تدافع ضمن برنامج غذائى تابع لوكالة إغاثة فى شمال ولاية بورنو حيث دُهست سبع نساء حتى الموت العام الماضى.

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