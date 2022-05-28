العالم اليوم - أحمد أمين يكشف كواليس "جزيرة غمام".. وسر قبوله لدور "عرفات"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 مايو 2022 07:18 مساءً - قدم النجم المصري أحمد أمين في موسم الدراما الرمضاني الأخير شخصية "عرفات" بمسلسل "جزيرة غمام"، ونال إشادة كبيرة من المتابعين والنقاد الفنيين، الذين اعتبروا أنه لعب "الدور الأهم في مشواره الفني".

وخرج أمين من عباءة الأدوار الكوميدية التي اعتاد عليها متابعوه، حيث لفت الأنظار خلال معظم أعماله السابقة بخفة ظله وأدائه المضحك، بخلاف ما قدمه في رمضان الماضي.

ويحكي الفنان المصري لموقع "دوت الخليج" عن شخصية "عرفات" قائلا: "النص الرائع الذي كتبه الأستاذ عبد الرحيم كمال وتفاصيل الشخصية التي تدعو للمحبة والجانب الروحاني النقي فيها، وثقتي في باقي عناصر العمل فهم جميعا أسماء يشرفني العمل معهم، كانت الأسباب التي شجعتني لقبول الدور".

وأشار الممثل الذي تخرج في كلية الفنون الجميلة، إلى أن "الصفة السائدة في عرفات هي البراءة والصدق لكنه ليس محدود الذكاء، بل مزيج بين الإنسان البريء النقي الذي يود لو بإمكانه أن يكتفي بذكر الله لبقية حياته، وفي نفس الوقت فطن وصاحب علم. وصل إلى قمة الرضا وقمة السعي. قد تظنهما متناقضين، لكن عندما تحققا له منحاه قدرات خاصة".

ردود الفعل

أمين، الذي عرفه الجمهور من خلال فيديوهات قصيرة كان يبثها عبر الإنترنت وحققت انتشارا كبيرا عرفت باسم "30 ثانية"، أضاف: "فوجئت بردود الفعل على شخصية عرفات. فاقت كل توقعاتي سواء من الجمهور أو من زملائي وأساتذتي في الوسط الفني".

وأردف أمين: "ينتابني دائما الخوف قبل كل عمل، لكنه خوف صحي. أسأل نفسي هل سأستطيع أن أكون إضافة جيدة لهذا العمل؟ وبالتأكيد الخوف هذه المرة كان أقل، حيث شجعني الجمهور والزملاء بعد مسلسل ما وراء الطبيعة، وفي النهاية أنا ممثل وما يحركني هو وجود قصص جيدة ومخرج جيد، سواء كانت كوميدية أو غير ذلك".

اللهجة الصعيدية

وعن إتقان اللهجة الصعيدية في العمل، أرجع الفنان المصري الفضل في ذلك إلى مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، قائلا: "ساعدني في التدريب وعقدت معه عددا كبيرا من الجلسات حتى أخبرني أنني حققت تقدما جيدا في وقت لا بأس به".

وفي السياق ذاته، قال أمين إن التعاون مع السيناريست عبد الرحيم كمال "ممتع"، لأنه "كاتب كبير وواع ومثقف يقدم نسيجا متكاملا بهذا الجمال مع احترام الحفاظ على الهوية المصرية، فهو يقدم لغتنا كمصريين بلهجة لا توجد إلا في مصر وهي الصعيدية، بأجزاء من تاريخنا وطبيعتنا وصورتنا".

العمل الجماعي والبطولة

واستطرد الفنان الذي برع في أداء دور "سمسم" بمسلسل "الوصية" عام 2018: "لا يوجد في الفن فرق بين العمل الجماعي أو البطولة، فمثلا لا أرى دوري في مسلسل ما وراء الطبيعة بطولة. هو عمل مليء بالممثلين المهمين وكنت أنا فقط واحدا من بينهم. كل النجوم الكبار في جزيرة غمام كانوا أبطالا له، وفي تاريخ الفن حدث كثيرا أن يكون الفائز الوحيد من العمل صاحب دور صغير أو حتى مشهد واحد. لذلك فإن حجم الدور ليس مقياسا لشيء".

أما عن جديده خلال الفترة المقبلة، أضاف أمين: "أصور حاليا حلقات جديدة من مشروع اسمه اسأل مجرب، وهو برنامج فكرته طرح سؤال له علاقة بنفسية البشر والعقل والسلوكيات وإجراء تجارب حتى نصل إلى جزء من الإجابة. هناك حلقتان بالفعل على يوتيوب وحاليا أصور المزيد".

وأضاف أمين: " هناك عدة مشروعات للسينما والتلفزيون في مراحلها الأولى، وربما يظهر أحد هذه الأعمال مع بداية العام المقبل".

يذكر أن مسلسل "جزيرة غمام" من بطولة رياض الخولي وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين ومحمود البزاوي، مع ظهور خاص للفنان الكبير عبد العزيز مخيون، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.