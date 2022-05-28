كيفية التسجيل في برنامج سقيا الماء عبر بوابة المواطن وما هر نظام سقيا وشروط التسجيل في سقيا بوابة المواطن كل تلك الأسئلة التي يبحث عنها المواطن الذي يرغب في التقديم في برنامج سقيا والذي يستهدف توصيل المياه للمناطق التي تعاني من ندرتها والأكثر احتياجا وتقدم بوابة المواطن العديد من الخدمات التي تهم الكثير من مواطني المملكة وكذلك هناك خدمات كثيرة يستفيد منها بعد التسجيل في برنامج سقيا 1443.

تعريف برنامج سقيا

برنامج سقيا الماء يعد احد اهم الخدمات المقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين وتهدف لتوصيل المياه الي المناطق التي يصعب إيجاد مصدر الحياة الرئيس فيها وهو الماء وتعد اكثر احتياجا ويقوم علي البرنامج وزارة البيئة والمياه والزراعة وتستهدف تبرعات الجمعيات الخيرية وكذلك الأفراد الراغبين في المساهمة بالأعمال الخيرية وذلك من اجل اقامة مشاريع هدفها توصيل المياه للأماكن التي تعاني من النقص الحاد في الماء ويستطيع المواطنين التسجيل في نظام سقيا إلكترونيا في بوابة المواطن.

كيفية التسجيل في سقيا

أولا بجب الدخول الي منصة ري الإلكترونية.

ثم يتم التحقق من أهلية المواطن للاستفادة من خدمات سقيا.

وبعد ذلك إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل:

كتابة رقم الهوية الوطنية.

ثم ادخال رقم الجوال.

أيضا يجب الضغط على خيار تسجيل الدخول.

ملحوظة في حالة وجود مشكلة أثناء التسجيل يتم الضغط علي خيار تسجيل مستفيد جديد.

وبعد ذلك يتم ادخال رقم الهوية الوطنية بالإضافة الي رقم الجوال.

وأخيرا يتم الاطلاع على الشروط والأحكام والضغط علي خيار موافق للتسجيل في سقيا.

شروط التسجيل في سقيا المياه 2022