نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في برنامج سقيا الماء عبر بوابة المواطن في المقال التالي
كيفية التسجيل في برنامج سقيا الماء عبر بوابة المواطن وما هر نظام سقيا وشروط التسجيل في سقيا بوابة المواطن كل تلك الأسئلة التي يبحث عنها المواطن الذي يرغب في التقديم في برنامج سقيا والذي يستهدف توصيل المياه للمناطق التي تعاني من ندرتها والأكثر احتياجا وتقدم بوابة المواطن العديد من الخدمات التي تهم الكثير من مواطني المملكة وكذلك هناك خدمات كثيرة يستفيد منها بعد التسجيل في برنامج سقيا 1443.
تعريف برنامج سقيا
برنامج سقيا الماء يعد احد اهم الخدمات المقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين وتهدف لتوصيل المياه الي المناطق التي يصعب إيجاد مصدر الحياة الرئيس فيها وهو الماء وتعد اكثر احتياجا ويقوم علي البرنامج وزارة البيئة والمياه والزراعة وتستهدف تبرعات الجمعيات الخيرية وكذلك الأفراد الراغبين في المساهمة بالأعمال الخيرية وذلك من اجل اقامة مشاريع هدفها توصيل المياه للأماكن التي تعاني من النقص الحاد في الماء ويستطيع المواطنين التسجيل في نظام سقيا إلكترونيا في بوابة المواطن.
كيفية التسجيل في سقيا
- أولا بجب الدخول الي منصة ري الإلكترونية.
- ثم يتم التحقق من أهلية المواطن للاستفادة من خدمات سقيا.
- وبعد ذلك إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل:
- كتابة رقم الهوية الوطنية.
- ثم ادخال رقم الجوال.
- أيضا يجب الضغط على خيار تسجيل الدخول.
- ملحوظة في حالة وجود مشكلة أثناء التسجيل يتم الضغط علي خيار تسجيل مستفيد جديد.
- وبعد ذلك يتم ادخال رقم الهوية الوطنية بالإضافة الي رقم الجوال.
- وأخيرا يتم الاطلاع على الشروط والأحكام والضغط علي خيار موافق للتسجيل في سقيا.
شروط التسجيل في سقيا المياه 2022
- أولا يجب ان يكون المتقدم يمتلك منزل سكني.
- أيضا لا يتم التقديم للاستراحات.
- كذلك لا يتم التقديم للمزارع.
- ثم يجب ام يقوم المواطن بتقديم ما يثبت امتلاك المنزل السكني.
- أيضا يجب تقديم صورة من بطاقة هوية أفراد الأسرة.
- كذلك يجب تقديم فاتورة كهرباء حديثة للمنزل.
- ثم يجب ان يكون سكن المواطن في المناطق التي تعاني من نقص المياه.
- أيضا يجب ان لا تكون المنطقة بها شبكة مياه.
- بعد التسجيل تصل رسالة الي المواطن تفيد بدراسة الطلب ويتم إبلاغه بقبول طلب توصيل المياه في برنامج سقيا 1443.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية التسجيل في برنامج سقيا الماء عبر بوابة المواطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.