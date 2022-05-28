thanwya.com نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس فقط عبر بوابة الثانوية العامة

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عمر شويل - جدة نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022، بعد أن تم انتهاء الامتحانات شهد “جوجل” معدلات بحث عالية حول نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة، من قبل الطلاب الذين تسيطر عليهم مشاعر القلق في انتظار الاعلان عن نتيجة اولى ثانوي بالاسم 2022 خلال الأيام القادمة عبر المواقع الانترنت وكافة المدارس بشكل مجاني، ومن خلال السطور القادمة ستقدم لكم أسرة موقع “ثقفني” رابط الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي بعد أن يتم اعتمادها، فتابعونا.

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022 ستظهر عبر الرابط المخصص لها كعادة كل عام، وذلك حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة نتيجتهم بعد أن يتم اعتمادها من قبل كافة المديريات التعليمية والوزارة، بعد أن تنتهي أعمال التصحيح في كافة الكنترولات، وكانت امتحانات الصف الاول الثانوي قد بدأت في يوم الاربعاء الموافق 11 من شهر مايو الجاري واستمرت حتى يوم الاربعاء القادم، وقد جائت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط مع وجود بعض الأسئلة التي تميز بين الطالب العادي والطالب المتفوق، على أن يتم اعلان النتيجة بنظام التقديرات والدرجات، والآن مع خطوات معرفة نتيجة الاول الثانوي برقم الجلوس، فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة الثانوية العامة.

قم بالضغط على كلمة نتيجة الصف الاول الثانوي.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك في كل المواد الأساسية والغير مضافة للمجموع.

رابط نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2022

وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2022 الترم الثاني على هيئة درجات بالتقديرات، كما يلي:

تقدير ممتاز: من 85 إلى 100.

تقدير جيد جدا: من 65 لأقل من 85.

تقدير جيد: من 50 لأقل من 65.

تقدير ضعيف: أقل من 50.

كما أكدت الوزارة أن كافة المدارس قد احتفظت بدرجات الطلاب في الترم الأول قبل تحويلها لتقديرات حتي يتسنى لهم استخدامها عند اعلان نتيجة أخر العام، ومن المقرر أن تعلن نتيجة اولى ثانوي 2022 فور اعتمادها خلال ايام من الآن.