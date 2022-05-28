لـيـنـك بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022 eduserv cairo gov eg لاستخراج نتائج الطلاب

في إطار ما تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خدمات التي يحتاج لها الطلبة وأولياء الأمور، تم إطلاق بوابة التعليم الأساسي، والتي تقوم بتوفير كافة النتائج الخاصة بالطلبة للتعليم الأساسي حتى يتمكنوا من معرفة نتائجهم بخطوات سهلة وبسيطة.

وقد أوضحت الوزارة انه قد تم تخصيص بوابة التعليم الأساسي لعرض النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الاول والثاني للطلبة والطالبات بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، عن طريق الرقم القومي للطلبة، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة ومعرفة نتائجهم.

نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022 الفصل الدراسي الثاني

وقد تم الإعلان عن نتائج بعض المراحل الدراسية عبر الموقع، حيث يمكن للطالب او ولي الأمر أن يقوم بالاستعلام عن النتيجة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي.

يتم اختيار النتائج من التبويب الموجود أعلى الصفحة الرئيسية.

يقوم المستخدم باختيار المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عن نتيجتها.

يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب، واختيار الفصل الدراسي الثاني.

يتم الضغط على كلمة استعلام عن النتائج، فتظهر نتيجة الطالب المراد الاستعلام عنه.

نتائج امتحانات الترم الثاني 2022

يذكر ان أغلب المراحل الدراسية في كافة محافظات الجمهورية قد انتهت من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، كما تم الإعلان عن نتائج بعض المراحل الدراسية، حيث كانت الامتحانات الخاصة لأغلب الصفوف الدراسية في مستوى الطالب المتوسط تبعا للقواعد التي قام مستشاري الوزارة بوضعها، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص للطلبة والطالبات، حيث كانت اغلب الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض الأسئلة التي تقيس قدرات الطلبة ذو القدرات المتميزة، وذلك في إطار خطوات الوزارة لتحقيق مبدأ التكافؤ في الامتحانات لكافة المراحل.