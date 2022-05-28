الرئيس بوتين: مستعدون للمساهمة في تصدير الحبوب الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 06:28 مساءً - أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز.

وجاء في بيان الكرملين: "أكد بوتين لماكرون وشولز الطبيعة الخطيرة للضخ المستمر للأسلحة الغربية لأوكرانيا، وحذر من مخاطر زعزعة الاستقرار".

كما ناقش بوتين وماكرون وشولز حالة الأمن الغذائي العالم.

ووفق البيان، قال بوتين: "روسيا مستعدة للمساهمة في البحث عن خيارات لصادرات الحبوب دون عوائق، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود".

والخميس، أكّد الرئيس الروسي في اتصال مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أن موسكو مستعدّة لتقديم «مساهمة كبيرة» لتفادي أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق شرط أن يرفع الغرب العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان "شدد فلاديمير بوتين على أن روسيا الاتحادية جاهزة لتقديم مساهمة كبيرة لتخطي أزمة الغذاء من خلال تصدير الحبوب والأسمدة، شرط رفع القيود الغربية ذات الدوافع السياسية"

وقالت موسكو في وقت سابق إنها غير مسؤولة عن منع وصول شحنات الحبوب الأوكرانية إلى وجهاتها، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير الماضي.

ووسط مخاوف من أزمة غذاء عالمية، اتهم الكرملين الروسي الدول الغربية، الخميس الماضي، بمنع السفن التي تحمل الحبوب من مغادرة الموانئ في أوكرانيا،

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: إن موسكو تنفي اتهامات بأن روسيا هي المسؤولة عن منع وصول شحنات الحبوب إلى وجهاتها.