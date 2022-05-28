الصين: التخلى عن حصارنا وتقويضنا هو مفتاح إصلاح علاقتنا مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وين بين بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، إنه يتعين على الجانب الأمريكى اتخاذ الخيارات الصحيحة مع مراعاة المصالح المشتركة للشعبين فى كلا البلدين والعالم.

جاءت تصريحات وانج ردا على خطاب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين أمس الأول الخميس، بشأن استراتيجية التعامل أمريكا مع الصين والذى وصف الصين على حد قوله بأنها "أخطر تحد طويل الأجل للنظام الدولى".

من جانبه، اتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية خطاب بلينكن المطول بنشر معلومات مضللة والتلاعب بما يسمى ب"التهديد الصينى" والتدخل فى الشؤون الداخلية وتشويه السياسة الداخلية والخارجية للبلاد.

وتابع قائلا إن "الهدف الوحيد من خطاب بلينكن هو السيطرة على تنمية البلاد وقمعها والحفاظ على الهيمنة الأمريكية"، مؤكدا أن الصين تستنكر ذلك التصرف وترفضه.

وأضاف الدبلوماسى الصينى أن "الإنسانية تعيش حاليا فى عصر جديد من التواصل وتشترك كافة البلدان فى مستقبل مشترك وتتشابك مصالحها بشكل وثيق وإثارة الولايات المتحدة لما يسمى بالتهديد الصينى لا يمكن أن يحل مشاكلها الخاصة وستؤدى فقط بالعالم إلى هاوية خطيرة".

وأشار وانج إلى أن الولايات المتحدة تضع دائما قانونها المحلى فوق القانون الدولى وتنتقى القواعد الدولية كما تراه مناسبا بطريقة عملية ما يكون ذلك أكبر مصدر لعدم الاستقرار فى النظام الدولى.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية أن "السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية هى القيم المشتركة للإنسانية ولا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع"، مضيفًا أن الصين تؤيد مبدأ التشاور المكثف والمساهمة والمنافع المشتركة وتعتقد أن مستقبل العالم يجب أن تقرره جميع الدول معا.

وفيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بتايوان وهونج كونج والتبت، أوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية أن تلك القضايا هى شؤون داخلية لبلادنا تماما، داعيا الولايات المتحدة لالتزام بالمعايير الأساسية التى تحكم العلاقات الدولية ووقف التدخل فى الشؤون الداخلية للصين.