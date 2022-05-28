العالم اليوم - نيجيريا.. عشرات القتلى في تدافع خلال حفل خيري

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 مايو 2022 06:21 مساءً - أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 31 شخصا على الأقل، السبت، في تدافع خلال حفل خيري لكنيسة بملعب رياضي، حيث كان يُوزّع الطعام.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة المحلية غريس أرينيجي كوكو، إن التدافع حصل في مدينة بورت هاركورت في ولاية ريفرز جنوبي البلاد، ونجم عنه 31 قتيلا على الأقل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية، أن الحفل الذي أقيم في ملعب رياضي وكانت تنظمه كنيسة "كينغز آسيمبلي"، تخلله توزيع طعام وهدايا للفقراء.

وشهدت نيجيريا عدة حوادث تدافع بسبب توزيع الطعام في السنوات الأخيرة، بينها تدافع ضمن برنامج غذائي تابع لوكالة إغاثة في شمال ولاية بورنو، حيث دُهست 7 نساء حتى الموت العام الماضي.