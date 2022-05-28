نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم قياسي تاريخي.. موعد مباراة الأهلي والوداد نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والوداد ، يسدل مساء الإثنين 30 مايو 2022 الستار على نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 ، حيث يحتضن ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، فعاليات المواجهة العربية في كلاسيكو شمال أفريقي خالص، يجمع فريقا الوداد الرياضي المغربي والأهلي المصري ، إذ يسعى المارد الأحمر إلى تتويج تاريخي باللقب الـ11 والثالث على التوالي، في إنجاز ورقم قياسي غير مسبوق على صعيد القارة السمراء، بينما يأمل وداد الأمة في تتويج ثالث باللقب مستفيدًا بعاملي الأرض والجمهور.

نتناول خلال السطور المقبلة، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس بخصوص موعد مباراة الأهلي والوداد والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في الموسم الـ58 من البطولة والـ26 بالنظام الجديد في دوري أبطال أفريقيا 2022 ، بجانب تاريخ المشاركات والإنجازات، علاوة على تاريخ مواجهات الأهلي والوداد .

مباراة الأهلي والوداد

تترقب الجماهير العربية حلول مساء الاثنين المقبل، من أجل متابعة نهائي دوري أبطال أفريقيا .

والذي يجمع من جديد فريقين عربيين، في ديربي شمال أفريقي مميز، يجمع ناديا الوداد والأهلي .

فكما أسلفنا، يحلم الشياطين الحمر بتتويج ثالث على التوالي، في إنجاز لم يسبق لأي فريق تحقيقه.

بينما يعول وداد المقاومة على لقب ثالث، بذكريات نهائي 2017 على حساب الفريق القاهري.

نستعرض بدايةً ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا على مدار تاريخها:

نادي الأهلي

نستهل تغطيتنا مع نادي الأهلي المصري ، الأكثر تتويجًا باللقب الأفريقي الغالي.

كما أنه ثاني أكثر الأندية مشاركة في كأس العالم للأندية ، متأهلًا كـ بطل دوري أبطال أفريقيا ، بـ9 مشاركات.