آخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم دفعة شهر ذي القعدة 1443 لمستحقيه بالمملكة

آخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم حيث تم التأكيد على موعد نزول الضمان الاجتماعي لمستحقيه مكتملي الشروط وأهلية الاستحقاق بمشيئة الله يوم الثلاثاء القادم الموافق 1 ذي القعدة 1443 الموافق 31 مايو 2022، كذلك أكدت وزارة الموارد البشرية على قيامها بدراسة توحيد مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي الجديد والقديم في نفس الموعد لكافة المستفيدين من معاش الضمان، والجدير بالعلم أن صرف معاش الضمان لكافة مستحقيه لن يتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة، كما تم تمديد التقديم بالضمان الاجتماعي الجديد وتحديث البيانات إلى يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022 مع العلم أن صرف معاش الضمان لجميع المستحقين بالمملكة لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.

أبرز شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة 2022م

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أب.

رابط الاستعلام عن موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 2022

في نفس السياق السابق ذكره للاستعلام عن صرف معاش الضمان الجديد 2022 يتم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الولوج عبر بوابة معاش الضمان الاجتماعي المطور الإلكترونية. كذلك اختيار حالة الخدمة. في النهاية النقر للحصول على الرقم الخاص بالضمان الجديد.

خطوات التسجيل في معاش الضمان التابع لوزارة الموارد البشرية 2022

في الختام لمكتملي شروط الاستحقاق والأهلية، بإمكانهم التسجيل للحصول على معاش الضمان بالخطوات التالي ذكرها: