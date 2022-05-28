نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة .. نتائج الامتحانات الإعدادية والابتدائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح موقع البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة من أهم المواقع في تلك الأيام، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم بأن نتائج كافة الامتحانات ستظهر على كافة المواقع الإلكترونية لكل محافظة، لذا جاء هذا الموقع ليحتل المرتبة الأولى بين مواقع المحافظات مصر، وذلك بسبب أم محافظة القاهرة تشهد أعلى نسبة في تعداد الطلاب والطالبات على مستوى جمهورية مصر العربية ويليها محافظة الجيزة والقليوبية.

البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة

ومن خلال الضغط على رابط موقع البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة، يمكنك معرفة كافة نتائج هذا العام ومبينُا كافة الدرجات في كل المواد على حده، علمًا بأن تناشد وزارة التربية والتعليم بسرعة التوجه إلى المدارس لمعرفة مدى صحة وتطابق النتيجة، وفيما يلي تعرض تلك المحافظة هذه النتائج.

نتيجة الصف الأول الإعدادي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي

خطوات الحصول على النتيجة عبر موقع البوابة الالكترونية القاهرة

يجب على الطالب الذي يسعى في معرفة نتيجته، الضغط على الرابط أعلاه، وإذا كان من أصحاب سنوات النقل الابتدائي أو الإعدادي، عليها الضغط على أيقونة (نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي) ومن ثم يملأ الفراغات ولعلها كتابة الرقم القومي للطال أو الطالبة هي الأهم والأبرز، وبعدها الضغط على (الحصول على النتيجة)، خلال ثواني معدودة ستظهر النتيجة.

أما أصحاب نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، أيضًا نفس الخطوات ولكن الضغط مباشرة (هــــــــــــــــــــــــنا)، وعلى الطالب أو الطالبة كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح، علمًا بأن لن تنجح جميع محاولتكم الآن في جلب النتيجة،وذلك لأن النتيجة في تلك اللحظات في مرحلة النهائية، وعلى الجميع انتظار اعتمادها من السيد المحافظة، ومن ثم إعلان معها اسماء أوائل الشهادة الاعدادية، وبعدها مباشرة يتم فتح الستار عنها أمام الجميع.

لعل يعيش الآن الكثير من أولياء الأمور حالة من الترقب والقلق، وذلك مع قرب إعلان كافة النتائج، والجميع يريد أن يعلم نتيجة الجهد على مدار العام، وأيضًا الطمأنينة بمستقبل أولادهم ومدى استجابة أبناءهم للمناهج الدراسية.