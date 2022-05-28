نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
نتيجة الصف الاول الثانوي 2022، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل أعداد كبيرة من الطلاب هو نتيجة الصف الاول الثانوي 2022، وذلك بعد تزايد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقول ان نتيجة الخاصة بالطلاب قد صدرت عبر موقع الوزارة، لكن قد صدرت تصريحات رسمية من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن نتيجة كل الصفوف الأول والثاني الثانوي من المقرر أن تصدر خلال الايام القادمة، وذلك بعد الانتهاء من تجميع ورصد الدرجات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك، على أن يصدر تصريح رسمي عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية على الفيس بوك، بالإضافة غلى الصفحة الرسمية للسيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.
نتيجة الصف الاول الثانوي 2022
لقد أدى طلاب الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2021/2022 بالنظام الجديد والذي قد جاء بشكل إلكتروني على التابلت، وورقي ايضًا، حيث قد أدى الطلاب الامتحانات في الأسئلة الاختيارية على التابلت، على ان تكون الاسئلة المقالية ورقيًا، وذلك في كافة المواد المضافة للمجموع، حتى الآن فإن النتيجة الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي لم تصدر بعد، لكن من المتوقع أن تصدر النتيجة مع بداية شهر يونيو 2022 القادم حسب ما تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، والجدير بالذكر أن النتيجة الخاصة بالطلاب في الصف الأول الثانوي العام والازهرى خلال الأيام القادمة.
رابط نتيجة الصف الاول الثانوي 2022 برقم الجلوس
يمكن الآن لجميع طلاب الاول الثانوي الحصول على النتيجة الخاصة بهم عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- في الخطوة الاولى قم بالضغط على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.
- بعد الدخول إلى الموقع ستظهر أمامك العديد من الخدمات التعليمية المتاحة داخل الموقع، اضغط على “نتيجة الطلاب” ضمنهم.
- بعد ذلك انقر على “نتيجة الصف الأول الثانوي”.
- سيطلب منك الموقع كود الطالب، قم بإدخاله باللغة الانجليزية لسهولة الاستعلام.
- اضغط على استعلام وستظهر النتيجة الخاصة بك فور صدورها.
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