بوتين لـ ماكرون : ضخ أسلحة غربية لأوكرانيا يؤدي لزعزعة استقرار الوضع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 05:22 مساءً - قال الكرملين إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز أجروا مكالمة هاتفية مشتركة بحثوا خلالها الوضع في أوكرانيا.

وذكر بيان صادر عن الكرملين "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع على مسار المفاوضات والذي تم تجميده بسبب كييف. وأكد فلاديمير بوتين انفتاح الجانب الروسي على استئناف الحوار".

كما تحدث بوتين لشولتز وماكرون عن العمل الذي تجريه روسيا من أجل تطبيع الحياة السلمية في دونباس، حسب البيان.

وتابع البيان "جرى تبادل معمق لوجهات النظر حول الجوانب الموضوعية للوضع في أوكرانيا.. وأبلغ الرئيس الروسي بالتفصيل عن آخر التطورات في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية تتقيد بصرامة بقواعد القانون الإنساني الدولي".

وشدد بوتين على خطورة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، قائلا إن ضخ أسلحة غربية لأوكرانيا يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأعلن بوتين أن إمدادات المنتجات الزراعية من روسيا قد تخفض التوترات الموجودة حاليا في السوق الغذائية العالمية.

وأشار في الوقت ذاته إلى ضرورة رفع العقوبات عن روسيا، مشددا على أن روسيا جاهزة للبحث عن طرق لتصدير الحبوب، بما في ذلك نقلها من موانئ البحر الأسود.