عاجل.. خارجية السودان ترد على تصريحات مدير سد النهضة حول الملء الثالث

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية السودانية التصريحات غير المسئولة لمدير سد النهضة فى إثيوبيا والتى تجاهل فيها موقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد إلّا بعد التوصل إلى إتفاق قانونى منصف وملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاثة.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكدت وزارة الخارجية فى بيان أصدرته اليوم السبت ضرورة الإلتزام بالمواثيق والعهود وعملية التفاوض الجارية التى تحفظ حق الأطراف الثلاثة بغية الوصول لتسوية شاملة لأزمة سد النهضة تحقق المصالح المشتركة حتى لا يتحول السد إلى نقمة.

وجاء نص بيان الخارجية السودانية وفق ما يلى "تابعت وزارة الخارجية بقلق التصريحات غير المسؤولة لمدير سد النهضة فى اثيوبيا والتى تجاهل فيها موقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد إلّا بعد التوصل إلى إتفاق قانونى منصف وملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاثة. ولعل من المدهش عدم إكتراث المسؤول الإثيوبى للأضرار المحتملة على الجانب السودانى رغم إعترافه باحتمال تأثر كل من السودان ومصر بعملية الملء الثالث مما يشير الى أن إثيوبيا تريد المضى قدما فى مواقفها الاحادية السابقة".

وأوضح البيان "تؤكد وزارة الخارجية ضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود وعملية التفاوض الجارية التى تحفظ حق الأطراف الثلاثة بغية الوصول لتسوية شاملة لأزمة سد النهضة تحقق المصالح المشتركة حتى لا تتحول نعمة السد إلى نقمة. وفى الوقت ذاته تجدد الخارجية التأكيد على حق إثيوبيا فى التنمية لكن دون إحداث أضرار ذات شأن بالسودان كما ترفض التصريحات التى أدلى بها مدير سد النهضة لأنها تسمم الأجواء الإيجابية التى سادت خلال الأشهر القليلة الماضية وتزيد من حدة التوتر للعلاقات بين البلدين وتمثل خرقا للاتفاقات السابقة ونكوصاً عن مقترح السودان الداعى للالتزام بالرباعية (الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقى والبنك الدولى) فى عملية التفاوض".

وأضاف البيان "كما تطالب المسؤولين الإثيوبيين الكف عن مثل هذه التصريحات غير المنضبطة والالتزام بمبادئ الدبلوماسية عبر الحوار والتفاوض كخيار لحل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة".