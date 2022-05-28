بوتين: إمدادات الأسلحة الغربية لـ أوكرانيا تؤدى إلى زعزعة الاستقرار

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، زعماء ألمانيا وفرنسا، اليوم السبت، من استمرار إمدادات الأسلحة الغربية لـ أوكرانيا، مؤكدًا أنها قد تؤدى إلى مزيد من زعزعة الاستقرار، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "سى إن بى سى" الأمريكية.





وقال بوتين فى مكالمة هاتفية ثلاثية مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم السبت، إن روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع أوكرانيا.

ووفقًا لبيان الكرملين: "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع على مسار المفاوضات، والذى تم تجميده بسبب كييف. وأكد فلاديمير بوتين انفتاح الجانب الروسى على استئناف الحوار".

كما تحدث بوتين لشولتس وماكرون عن العمل الذى تجريه روسيا من أجل تطبيع الحياة السلمية فى دونباس، حيث قال البيان: "جرى تبادل معمق لوجهات النظر حول الجوانب الموضوعية للوضع فى أوكرانيا. وأبلغ الرئيس الروسى بالتفصيل عن آخر التطورات فى سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية تتقيد بصرامة بقواعد القانون الإنسانى الدولى".

كما شدد الرئيس الروسى على خطورة تسليم الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، قائلا إن ضخ أوكرانيا بأسلحة غربية يؤدى إلى زعزعة استقرار الوضع وتفاقم الأزمة الإنسانية.