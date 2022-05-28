بوتين: إمدادات الأسلحة الغربية لـ أوكرانيا تؤدى إلى زعزعة الاستقرار

وقال بوتين فى مكالمة هاتفية ثلاثية مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم السبت، إن روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع أوكرانيا.
ووفقًا لبيان الكرملين: "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع على مسار المفاوضات، والذى تم تجميده بسبب كييف. وأكد فلاديمير بوتين انفتاح الجانب الروسى على استئناف الحوار".
كما تحدث بوتين لشولتس وماكرون عن العمل الذى تجريه روسيا من أجل تطبيع الحياة السلمية فى دونباس، حيث قال البيان: "جرى تبادل معمق لوجهات النظر حول الجوانب الموضوعية للوضع فى أوكرانيا. وأبلغ الرئيس الروسى بالتفصيل عن آخر التطورات فى سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية تتقيد بصرامة بقواعد القانون الإنسانى الدولى".
كما شدد الرئيس الروسى على خطورة تسليم الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، قائلا إن ضخ أوكرانيا بأسلحة غربية يؤدى إلى زعزعة استقرار الوضع وتفاقم الأزمة الإنسانية.
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