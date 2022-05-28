الاردن يلغي شرط الزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 28 مايو 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج :- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً اليوم الأربعاء، ألغى بموجبه شرط إلزاميَّة ارتداء الكمامة بشكل كامل في الأماكن المفتوحة والمغلقة. وتالياً نصّ البلاغ: استناداً لأحكام البند (ثالثاً) من أمر الدفـــاع رقم (36) لسنــة 2022، أقرر إصدار البلاغ التالي: يُعدَّل البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (36) لسنة 2022على النحو التالي: أولاً: بإلغاء عبارة (مع الالتزام بارتداء الكمامة) الواردة في الفقرة (1) منه. ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (5) منه والاستعاضة عنه بما يلي: 5-الدخول والتواجد في الأماكــن المفتوحـــة والمغلقــة دون اشتراط ارتداء الكمامة.

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