إجازة عيد الأضحى 1443 بالسعودية للقطاعين الحكومي والخاص

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عمر شويل - جدة رسميا إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الحكومي في السعودية 2022 التي يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة التعرف عليها ومعرفة موعد عيد الأضحى المبارك في يوم 10 من شهر ذي الحجة عام 1443 هـ.

كم يوم إجازة عيد الأضحى 1443

على حسب ما أعلنت عنه محكمة الإعلانات العليا بالمملكة العربية السعودية بعد ظهور هلال شهر ذي الحجة لعام 1443 هـ.

ويكون من الواضح أن عيد الأضحى لهذا العام يكون بتاريخ يوم 20 من يوليو 2022 م، الموافق للتاريخ الهجري 10 من ذي الحجة 1443 هـ.

فيسبق يوم عيد الأضحى يوم عرفه الذي يتوافد به الحجاج على جبل عرفات، وفي اليوم الثاني يكون صباح يوم عيد الأضحى المبارك الذي يقوم فيه المسلمون بذبح الأضاحي، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والأهل والأقارب ويستمتعون بالعيد.

إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الحكومي

في إطار الحديث عن ما أعلنته حكومة المملكة رسميا عطلة عيد الأضحى 1443 للقطاع الحكومي في السعودية 2022.

فقد تم تحديد إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي أو العام والقطاع الخاص.

وتكون الإجازة كما يلي:

فتبدأ إجازة عيد الأضحى بتاريخ يوم 5 من ذي الحجة 1433 هـ الموافق ليوم الخميس بتاريخ ميلادي 15 من يوليو 2022 م.

وقد تحدد ذلك بحسب ما قد ذكر في أنظمة العمل بالمملكة العربية السعودية التي تحدد إجازات القطاع الحكومي.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2022

فمن المتوقع أن يتم تحديد إجازة عيد الأضحى 1443 بالسعودية في يوم الأحد الموافق لتاريخ الثامن من ذي الحجة لعام 1443 هـ.

الموافق لتاريخ 18 من يوليو 2022 م.

وتستمر الإجازة من ثلاثة إلى سبعة أيام؛ بشرط أن يعود الموظفين للعمل في اليوم الثامن بعد انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك.

متى تنتهي عطلة عيد الأضحى بالسعودية 2022

إن عطلة عيد الأضحى المبارك 2022 القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية تبدأ بشكل رسمي

يوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2022، و16 ذو الحجة 1443 هـ.

أما مواعيد نهاية إجازة عيد الأضحى بالنسبة للقطاع الخاص فكما ذكرنا سابقًا.

من المتوقع أن تتراوح أيام عطلة عيد الأضحى 1443 لمدة من ثلاثة إلى سبعة أيام.

وإلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الحكومي في السعودية 2022، وذكرنا لكم متى تنتهي الإجازة وعطلة عيد الأضحى للقطاع الخاص بالسعودية 2022.