نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نظام نور noor رابط تسجيل رياض الأطفال 1444/1443 وزارة التعليم تحدد شرط هام وجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعي موقع ثقفني داخل المملكة العربية السعودية، بالبحث عن أهم ما يشغل بال المواطن السعودي وجد أن موقع نظام نور التعليمي، من أهم المواقع الإلكترونية التي يتم البحث عنها الآن عبر محرك البحث جوجل، من قبل أولياء أمور الطلاب للتسجيل وتقديم رياض الأطفال 1444 والتي تم الإعلان عنه اليوم، من خلال الحساب الرسمي للإدارة العامة للتعليم لمحافظة جدة على منصة تويتر، والتي دعت أولياء الأمر إلي الدخول عليه الليلة مع دقات الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة مراحل التسجيل الثلاثة بناءً على أعمار الطلاب، وشددت أن الأولوية في القبول بالحضانة الحكومي سوف تكون لتلاميذ المرحلة الثالثة مواليد 2016/11/03 الموافق 1438/02/03، وفي حال وجود أماكن شاغرة سوف يتم شغلها من طلاب المرحلة الثانية التي تبدأ أعمارهم من مواليد 2018/01/20 الموافق 1339/05/03، وفيما يلي شرح لخطوات التسجيل عبر موقع نظام نور.

تنويه | يبدأ التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم ، عبر نظام نور ، الليلة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل . #تعليم_جده pic.twitter.com/VZmmjA0MEQ — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) تنويه |



يبدأ التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم ، عبر نظام نور ، الليلة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل . #تعليم_جده pic.twitter.com/VZmmjA0MEQ — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) May 28, 2022

طريقة التسجيل في رياض الأطفال 1444/1443