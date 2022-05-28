نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “النتائج” رابط بوابة التعليم الأساسي .. الاستعلام عن درجات الطلاب في مراحل النقل الترم الثاني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي يمكنك أن تستعلم بشكل إلكتروني عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني وكذلك عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 برقم الجلوس بكل سهولة ويسر كذلك يمكنك الاستعلام عن نتائج مراحل النقل المختلفة في المرحلة الابتدائية والإعدادية حيث خصصت وزارة التربية والتعليم هذا الموقع من أجل عرض النتائج من خلاله وذلك من أجل توفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور ومن خلال موقعنا سوف تتعرف على رابط الموقع وكذلك خطوات الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

تستطيع الآن أن تستعلم على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني وكذلك نتيجة الصف الخامس الابتدائي وغيرها من مراحل النقل عبر موقع بوابة التعليم الأساسي ويتم الاستعلام وفق خطوات محددة سوف نوضحها لكم في السطور التالية:

أولا ينبغي على الطالب أو ولي أمر الطالب أن يتوجه إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي .

بعدها يجب أن يختار المرحلة الدراسية التي يتواجد بها التلميذ.

ثم يختار نتائج الترم الثاني.

يكتب كل البيانات الخاصة بالتلميذ بشكل صحيح.

بعدها يختار كلمة عرض النتيجة.

هنا سوف يجد بيان بدرجات التلميذ في الفصل الدراسي الثاني.

كما يمكنك أن تستعلم عن نتيجة أي طالب آخر عن طريق اتباع نفس الخطوات التي وضحنا لك في الأعلى.

البوابة التعليمية نتائج الطلاب

والجدير بالذكر أنه يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي حيث تم تعيين ألوان محددة يتم من خلالها تحديد التقديرات التي حصل عليها التلميذ في الصف الرابع الابتدائي مثلا اللون الأزرق يعني أن الطالب قد حصل على تقدير ممتاز واللون الأخضر يشير إلى أن التلميذ قد حصل على تقدير جيد أما عن اللون الأصفر يعني أن الطالب قد نال تقدير أقل من الجيد بينما اللون الأحمر فهو يعني أن الطالب قد حصل على تقدير من 1% حتى 50% ويعتبر هذا النظام حيث قد تم تطبيقه منذ فترة قريبة ويأتي هذا في إطار خطة وزارة التربية والتعليم في النهوض بمستوى الطالب المصري.

بوابة التعليم الأساسي 2022

نتائج بوابة التعليم الأساسي يتم الآن البحث عنه بشكل مكثف حيث تمكن عدد من الطلاب من الحصول على النتائج في بعض المحافظات التي انتهت فيها أعمال تصحيح أوراق الاختبارات ولكن هناك البعض الآخر مازال البحث مستمر بها من أجل الاستعلام عن النتيجة والحصول على بيان درجات الطالب ويتم عرض النتائج الخاصة بسنوات النقل من خلال موقع بوابة التعلم الأساسي.

تم إصدار بعض نتائج الطلاب في عدد من المحافظات المصرية وما زالت هناك بعض المحافظات التي لم يتم فيها عرض النتيجة والجدير بالذكر أنه يمكنك أن تحصل على النتيجة من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي وهو موقع إلكتروني متواجد عبر الإنترنت ويتم عرض نتائج الطلاب في محافظة القاهرة من خلاله بينما يتم عرض نتائج المحافظات من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم التابع لها المحافظة.