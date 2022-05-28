“رابط مباشر” الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf

“رابط مباشر” الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم بها ونستعرضها مع حضراتكم الان فى ظل ارتفاع كبير فى معدلات البحث على جوجل لاجل الحصول على تلك النتائج بكل أقسامها على شكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بامكانكم اجراء الاستعلام عنها والحصول عليها بمنتهى البساطة الممكنة فى غضون لحظات حيث كل ما علي الطالب فعلة هو الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للبدء فى إجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بإمكانكم الحصول عليها وذلك فى غضون لحظات بعد الكشف عن قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن خطوات وطرق الوصول الى تلك النتائج من المنزل اون لاين

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي جاءت بمنتهى البساطة والسهولة وذلك فور الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واتباع الخطوات التي جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة استعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تدوين وتسجيل جميع البيانات التي جاءت مطلوبة سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني او غيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة للحصول على تلك النتائج اون لاين من المنزل والنقر بالنهاية على خانة عرض النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

مصاريف الجامعات العراقية