نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثانى ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من أولياء الأمور على شبكة الانترنت وخاصة محرك البحث العالمي (جوجل) في الفترة الحالية عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة باستخدام رقم الجلوس، وهذا بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي 2022.

حيث يترقب الكثيرين ظهور النتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 في عدد كبير من محافظات الجمهورية الأخرى، فمن المقرر أن تظهر النتيجة خلال أيام قليلة قبل بدء شهر يونيو 2022.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022

من المقرر أن تظهر نتيجة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الخاصة بمحافظة القاهرة للعام الحالي 2022 للفصل الدراسي الثاني خلال أيام قليلة من الآن ولهذا ينتظر الجميع موعد الظهور ويبحث عن المواقع الرسمية لرفع النتيجة.

وبالنسبة لعدد الطلبة والطالبات الملتحقين بالصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة الذين قد أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022 يبلغ: 194334 طالب وطالبة، وهذا العدد قد أدوا امتحاناتهم في لجان امتحانية بلغ عددها 781 لجنة.

والجدير بالذكر أن امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة 2022 قد أجريت في وسط مجموعة إجراءات إحترازية مشددة حرصاً على سلامة الطلاب، فتم تجهيز المدارس واللجان وتعقيمهما جيداً، ونسقت المدارس مع مديرية الصحة لتوفير طبيب مختص يشرف على كافة اللجان الامتحانية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 برقم الجلوس

يمكن لكافة طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة الوصول لنتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لنهاية العام (الفصل الدراسي الثاني) عن طريق الاتصال على الرقم التالي: 5757 عند ظهور النتيجة مباشرةً، فمن المقرر أن تظهر النتيجة في أيام قليلة من الآن.

حيث نجد أن الطلاب قد انتهوا بالفعل من أداء الامتحانات في يوم الخميس الماضي، وهذا ما جعل أولياء الأمور للبحث عن النتيجة بشكل دوري للاطمئنان على نتيجة أولادهم.

كما انة يمكن لجميع لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع بعض الخطوات الأساسية البسيطة وهى:

يجب اولا الدخول على الرابط الرسمى لموقع وزارة التربية والتعليم.

ثم يجب اختيار والضغط على نتائج الامتحانات.

ثم يجب الضغط على نتائج الصف الثالث.

ثم يجب تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم الضغط على اظهار النتيجة.

نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثانى٢٠٢٢ محافظة القاهرة ليطمئن قلب كل طالب وولى امر على المرحلة القادمة حيث يأمل كل طالب ان يحصل على المجموع الذى يساعدة لتأهيل للوصول الى حلمة حيث هناك من يرغب فى الالتحاق بالثانوية العامة وهناك من يرغب فى الالتحاق فى مدارس التمريض او التعليم الفنى