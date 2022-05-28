“إعرف نتيجتك” نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ينشر لكم ثقفني، رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث ينتظر عشرات الآلاف من طلاب وطالبات أولى ثانوي، الموعد الرسمي الذي ستعلن فيه الوزارة عن ظهور نتائج أول ثانوي بشكل رسمي، وقد خاض الطلاب امتحانات الترم الثالني خلال شهر مايو الجاري وسط إجراءات مشددة وذلك تجنبا لتفشى وباء كورونا، حيث حرصت الوزارة على الحفاظ على سلامة الطلبة، كما قالت بأن النتيجة ستكون متاحة في المدارس في اليوم التالي من إعلان النتائج، وقد أطلقت رابط نتيجة الصف الأول الثانوي للعام 2022، حتى يتمكن الطلبة من معرفة نتائجهم برقم الجلوس.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

قالت وزارة التربية والتعليم في مصر، بأن نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022، ستكون متاحة أمام الطلاب إلكترونيا، وذلك من خلال اسم الطالب ورقم الجلوس، وسيتم إعلان ظهور النتائج فور الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد الدرجات، وفيما يتعلق بتقدير نتيجة المواد الدراسة التي أدى الطلبة فيها الامتحانات النهائية، أشارت الوزارة إلى أن الطالب الحاصل على نسبة من 85 إلى 100 تقدير ممتاز، فيما يكون تقدير جيد جدا للطالب الحاصل على درجات من 65 إلى 85، ومن 50 إلى 65 يحصل على تقدير جيد، والطالب الذي حصل على درجات أقل من 50 فهو ضعيف، ونتابع معكم آلية الاستعلام نتيجة أولى ثانوي 2022 برقم الجلوس.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الثاني

تسائل الكثير من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي 2022 الترم الثاني، عن طريقة استخراج ومعرفة النتائج فور الإعلان عنها، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعلام الإلكتروني للتعرف على النتائج والاطلاع عليها، وذلك من أجل التسهيل على الطلبة الاطلاع على النتيجة دون التوجه للمدارس، ويهتم عدد كبير من الطلاب الذين خاضوا الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني في معرفة خطوات الاستعلام، حيث نوفرها لكم بالخطوات وخطوة بخطوة كما يلي.