نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسهولة طريقة فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد 2022 جديد بالسعودية، حيث تعتبر خدمة الراجحي بالسعودية من الخدمات المصرفية الهامة، التي يهتم الكثير من الأفراد والشركات بالبحث عنها والتسجيل في البنك؛ فنوفر لكم طريقة فتح حساب الراجحي للأفراد في مقالنا اليوم.

هذا بالإضافة معرفة إلي اهم شروط ومميزات بطاقة الراجحي الذهبية 1443، وكذلك توثيق حساب الراجي نقدمها من خلال خطوات بسيطة وميسرة تسمح للفرد من الوصول إلى النفاذ الوطني، يوفر المصرف إمكانية فتح حساب إلكترونيا دون التوجه للفرع لتوفير الوقت والجهد، الآلية المتبعة في فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني الموحد 2022، نوضحها عبر السطور التالية.

شروط فتح حساب الراجحي المباشر للأفراد 2022

حيث توجد مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في من يقوم بفتح حساب الراجحي مباشر للأفراد 2022، وتلك الشروط هي:

أن لا يكون عمر المتقدم لفتح الحساب أقل من 18 عام. يكون الرقم التعريفي الخاص بالعميل ساري. كما يجب أن يقوم العميل بكتابة عنوان البريد الإلكتروني والبريد الوطني بطريقة صحيحة والتأكد منها بشكل دقيق. ويجب أن يكون العميل مسجلًا بخدمة أبشر. كذلك ينبغي أن يكون رقم الهاتف المحمول الذي تم استخدامه من شركة الاتصالات بالمملكة العربية السعودية. لابد أيضًا أن يقوم العميل بإضافة كل التوقيعات المعتمدة عن طريق الذهاب إلى اليانصيب. حتى يتسنى للعميل أن يستفيد من كل الصلاحيات والخدمات. كما يجب أن لا يكون الموكل أو احد أقاربه يشغل منصبًا سياسيًا بالدولة. أن يكون العميل بإقرار أنه يدرك كافة الإجراءات القانونية وأنه مدرك عقليًا، وليس من ذوي الاحتياجات الخاصة. ثم يجب على العميل أن يقوم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الالكترونية لفتح حساب مصرفي.

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طريقة فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد الجدد

بعد الالتزام بكافة الشروط يقوم العميل باتباع إجراءات فتح الحساب الجديد وهي كما يلي:

ينبغي على المستخدم أن يقوم بملء النموذج الإلكتروني من أجل إصدار فتح الحساب عن طريق موقع مصرف الراجحي.

ثم يقوم بكتابة رقم الجوال والتأكد من أن الرقم صحيح.

بعد ذلك يقوم بكتابة كل البيانات الشخصية عبر بوابة أبشر.

بعد الانتهاء من إجراءات فتح الحساب، سوف تصل للمستخدم رسالة نصية تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالحساب.

خطوات فتح حساب ثاني في مرصف الراجحي

يمكن لجميع عملاء مصرف الراجحي ، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في المملكة العربية السعودية ، فتح حساب أخر أو ثاني لدى مصرف الراجحي باتباع الخطوات التالية:

أولا عليك زيارة الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

انقر فوق علامة التبويب “فتح الحساب”.

اضغط على “تخطي” لفتح حساب جاري في البنك كما هو موضح بالصورة المرفقة.

اقرأ الشروط والأحكام ثم اقبلها.

قم بتضمين جميع البيانات المطلوبة عن العميل.

أدخل رمز التحقق في المساحة المتوفرة.

انقر فوق {التالي.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة للحصول على حساب ثان مع مصرف الراجحي.

تقديم طلب للحصول على حساب ثاني مصرف الراجحي.

إلى هنا يكون قد انتهى حديثنا اليوم عن فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد 2022، وتحدثنا عن أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم لفتح حساب جديد للأفراد مباشر 1443.