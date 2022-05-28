نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022 تفاصيل ظهور النتائج خلال موقع الوزارة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في حالة من القلق والتوتر يترقب مئات من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022 في مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة موعد قيام وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن إعلان ظهور نتيجة الامتحانات، وذلك بعد أن أنتهى كافة طلاب النقل الثانوي من تأدية اختبارات الترم الثاني 2022، منذ يوم الأربعاء الماضي 25 مايو 2022، والجميع حاليا في انتظار اعلان وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من اعتماد النتائج ومن ثم إعلانها لكافة الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية، وقد أكدت الوزارة من قبل أن النتائج سوف يتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة بشكل الكتروني.

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022

من المنتظر الاعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022، خلال الساعات القليلة القادمة كما ذكرنا في مقدمة هذا التقرير، حيث أكد وزير التربية والتعليم في بيان رسمي له أن طلاب الصف الأول الثانوي قد بالانتهاء منأداء امتحانات الترم الثاني 2022 في كافة محافظات الجمهورية ورقيا وبشكل إلكتروني في لجان مؤمنة بشكل جيد، كما أعلن سيادته أن عمليات التصحيح بدأت بمجرد انتهاء الطلاب من فترة الامتحانات، وأنها تمت بطريقة يدوية، وأضاف سيادته أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام سوف يتم إعلانها بالدرجات وليس بالتقديرات كما كان يتم قبل ذلك، حيث أنه من المفترض أن يحصل الطالب على درجة 50% في كل فصل دراسي ويضاف مجموع الفصلين الدراسيين ثم يتم منح الطالب الدرجة النهائية التي تحصل عليها خلال الترمين وليس في ترم واحد.

الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022، من خلال الدخول مباشرة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس، حيث يقوم الموقع برفع نتائج الطلاب مباشرة عقب اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم خلال الساعات القليلة القادمة، وكان ذلك وغقا لمجهودات وسعي الوزارة للتسهيل على الطلاب في عملية معرفة درجاتهم.

تحديث: ساعات قليلة تفصلنا عن اعتماد وزارة التربية والتعليم لنتيجة الصف الاول الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2022، حيث انة قد انتهى جميع طلاب اولى ثانوي على مستوى الجمهورية من اداء اختباراتهم منذ ايام قليلة جداً، وهم الآن على موعد لظهور النتائج الخاصة بهم، حيث انة من المقرر ان تظهر النتائج فور اعتمادها على بوابة الثانوية العامة فتابعونا لتتعرفو على نتائجكم فور ظهورها.