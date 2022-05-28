نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لينك النتائج” نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 وطريقة الحصول عليها برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازلنا نرصد لكم أهم التفاصيل المتعلقة بظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، حيث تم الاعلان رسمياً عن ظهور النتيجة في مختلف مديريات التربية والتعليم على مستوى محافظات مصر، حيث تم نشرها عبر وغبة التعليم الاساسي الذي خصصته الوزارة منذ عدة أيام، إلا أنه مازال الكثير من أولياء الأمور مستمرين في البحث عن رابط وخطوات النتيجة، ومنهم من لم يتمكن من فهم وتفسيرالألوان التي يتم من خلالها تقييم مستوى الطلاب وفقا للنظام الجديد الذي يتم تطبيقه حالياً، وفي التقرير التالي نوافيكم بأهم التفاصيل التي جاءت في ذلك الامر.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022

وردنا الكثير من التفاصيل عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، والتي كان من أهمها هو ارتفاع نسبة النتائج هذا العام بشكل واضح، على الرغم من حالة الجدل الواسعة التي شهدها هذا العام بسبب تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة التي أثارت مخاوف الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، والتي اعتمدت بشكل اساسي على توصيل المعلومة للطالب بشكل مختلف بما يضمن تنمية مهاراته وتوسيع مدارك تفكيره، لذلك اعتمدت أسئلة الامتحانات على قياس مستوى فهم واستيعاب الطالب، وليس على نظام الحفظ والتلقين الذي ساد تطبيقه في السنوات الماضية، وأوضحت ارتفاع نسبة النتائج نجاح المنظومة الجديدة وفعاليتها وتغلبت على مخاوف أولياء الأمور والطلاب.

الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022

منذ الاعلان عن ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، ولم تهدأ عمليات البحث من قبل ألاف الطلاب وأولياء الأمور عن رابط النتيحة، وخاصة بعد أن أعلنت الوزارة عن تفعيل رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على درجاتهم من خلاله بشكل الكتروني، وقد حصل الكثير من الطلاب بالفعل على معدلاتهم خلال الأيام القليلة الماضية، إلا انه نتيجة للضغط الشديد على الموقع لم يتمكن البعض من استخراج الدرجات، لذلك نوهت الوزارة على ضرورة الدخول على الموقع في أوقات مختلفة لإتاحة فرصة أكبر لظهور النتيجة بشكل مباشر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022

يمكن الآن لطلاب 5 ابتدائي الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 بإتباع التالي: