الكرملين: مكالمة ثلاثية بين بوتين وماكرون وشولتس حول الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أفاد المكتب الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت، أن الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والفرنسى إيمانويل ماكرون، والمستشار الألمانى أولاف شولتس، أجروا مكالمة هاتفية مشتركة، بحثوا خلالها الوضع فى أوكرانيا.





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