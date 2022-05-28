الدفاع الروسية: رصدنا 10 مشاريع أمريكية فى أوكرانيا لنشر الأمراض

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نشرته وزارة الدفاع الروسية، أشار إيجور كيريلوف، رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجيا التابعة للقوات المسلحة الروسية، إلى أن البنتاجون أصدر أمرًا بالعمل على رسم خرائط لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص على أراضى أوكرانيا، مع النقل الإلزامى لعينات السلالة إلى الولايات المتحدة.

وفى كلمة مصورة، قال كيريلوف: "انتبهوا إلى المذكرة التى أعدها مكتب وزير الدفاع الأمريكى بشأن مشروع UP-2 لرسم خرائط لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص فى أوكرانيا. وتشير الوثيقة إلى أن المهمة الرئيسية لهذا المشروع هى جمع معلومات عن التركيب الجزيئى لمسببات الأمراض المنتشرة فى أوكرانيا ونقل عينات السلالة".

كما أشار المسؤول الروسى إلى أنه تم إعداد مذكرة مماثلة كجزء من مشروع "UP-1"، بهدف دراسة الريكتسيا والأمراض الأخرى التى تنتشر عن طريق المفصليات. وقال فى هذا الصدد: "أشارت الوثيقة إلى الحاجة إلى نقل جميع مجموعات مسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص إلى المختبر المرجعى المركزى، مما جعل من الممكن تسهيل عملية تصديرها المنظم إلى الولايات المتحدة".

كما أوضح أنه تم تنفيذ مشروع "UP-4" واسع النطاق فى أوكرانيا لدراسة إمكانية انتشار العدوى الخطيرة بشكل خاص من خلال الطيور المهاجرة. وقال كيريلوف: "الوثائق التى تم استلامها تظهر أنه فقط للفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020، تم جمع 991 عينة بيولوجية".

وأشار أيضا إلى أنه يوجد لدى روسيا إجمالاً معلومات حول تنفيذ عشرة مشاريع من هذا القبيل، (بما فى ذلك UP-3 وUP-6 وUP-8 وUP-10)، والتى تضمنت العمل مع مسببات الأمراض ذات العدوى الخطيرة والمؤثرة اقتصاديا بشكل خاص.

وأوضح أنه من بين هذه الأمراض: "حمى القرم الكونغو، وداء البريميات، والتهاب الدماغ الذى ينقله القراد، وحمى الخنازير الإفريقية".

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كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المعامل البيولوجية الأوكرانية كانت مرتبطة بشبكة يديرها البنتاجون للسيطرة العالمية على انتشار الأمراض المعدية، حيث قال كيريلوف: "أكد خبراء وزارة الدفاع الروسية حقيقة أن المختبرات البيولوجية الأوكرانية مرتبطة بنظام السيطرة العالمية على انتشار الأمراض المعدية"، موضحًا أن إدارة الشبكة تتم من معهد "والتر ريد" لأبحاث الجيش الأمريكى فى ماريلاند.

ونوه مسؤول الدفاع الروسية إلى أنه تم تشكيل الشبكة من قبل البنتاجون منذ عام 1997، مضيفًا أنها تضم ​​مختبرات للقوات البرية والبحرية، بجانب قواعد عسكرية منتشرة فى مناطق مختلفة من العالم.