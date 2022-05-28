بوتين لـ ماكرون وشولتس: مستعدون لتصدير الحبوب والأسمدة للغرب بشرط!

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية ثلاثية مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم السبت، إن روسيا مستعدة للعثور على خيارات لتصدير الحبوب، بما فى ذلك الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.





وحسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "سى إن بى سى" الأمريكية، أكد بوتين كذلك، استعداد روسيا لزيادة صادرات الأسمدة والمنتجات الزراعية، شريطة رفع العقوبات الغربية الموقعة على موسكو. وأعلن بوتين أن إمدادات المنتجات الزراعية من روسيا قد تخفض التوترات الموجودة حاليا فى السوق الغذائية، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى ضرورة رفع العقوبات عن روسيا. وشدد الرئيس الروسى على أن بلاده جاهزة للبحث عن طرق لتصدير الحبوب، بما فى ذلك نقله من موانئ البحر الأسود.

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