العالم اليوم - بوتن: مستعدون للمساهمة في تصدير الحبوب الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 مايو 2022 03:21 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في اتصال هاتفي أجراه يوم السبت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، استعداد بلاده للمساهمة في إيجاد حلول لتصدير الحبوب بما فيها الأوكرانية.

وجدد بوتن التأكيد على "إمكانية الحل السريع لتخفيف التوتر والتأزم في سوق الغذاء العالمي عبر رفع العقوبات عن روسيا".

وأشار بيان الكرملين إلى أن بوتن "أكد استعداد روسيا للمساهمة في إيجاد حلول لتصدير الحبوب بما فيها الأوكرانية من موانئ البحر الأسود".

وشدد الرئيس الروسي على استعداد بلاده وانفتاحها على فكرة استئناف الحوار مع أوكرانيا، محذرا من تبعات استمرار الدعم العسكري الغربي لكييف.

وأطلع بوتن ماكرون وشولتز على تفاصيل العملية العسكرية في أوكرانيا، مشددا على أن روسيا تلتزم بمعابير القوانين الدولية الإنسانية.

وتطرق الرئيس الروسي لمسألة المفاوضات المجمدة بين موسكو وكييف، مؤكدا استعداد بلاده لاستئناف الحوار مع أوكرانيا.

وحذر من "التبعات الخطيرة للتسليح اللامحدود والمستمر لأوكرانيا بالأسلحة الغربية، والذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم الاستقرار والمزيد من التصعيد العسكري، وتأزم الأوضاع الإنسانية"، حسبما ذكر بيان الكرملين.