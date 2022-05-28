هُـــنــا لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس والاسم موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2022، لقد انتهى كافة طلاب الصف الأول الثانوي من أداء الامتحانات الخاصة بهم في يوم الأربعاء الماضي الموافق يوم 25 مايو 2022، حيث قد ادى الطلاب اخر امتحان لهم في مادة الأحياء وذلك بالنظام الجديد الذي قد تم الاعلان عنه لأداء الامتحان من قبل السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، ولذلك فقد زاد البحث بشكل كبير من قبل أعداد كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور عن لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2022، وذلك ليتعرف كافة الطلاب على النتائج الخاصة بهم بعد آداء الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني بالنظام الجديد، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2022

لقد ادى كافة طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات الخاصة بهم بالنظام الجديد الذي قد أعلن عنه السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، حيث أن الطلاب في كلا الصفوف الأول والثاني الثانوي قد أدوا الامتحانات الخاصة بهم بشكل إلكتروني على التابلت، وورقي ايضًا، حيث قد أدى الطلاب الامتحانات في الاسئلة الاختيارية على التابلت، على ان تكون الاسئلة المقالية ورقيًا، وذلك في كافة المواد المضافة للمجموع، حتى الآن فإن النتيجة الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي لم تصدر بعد، لكن من المتوقع أن تصدر النتيجة مع بداية شهر يونيو 2022 القادم حسب ما تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري.

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يمكن الآن لكافة طلاب الصف الأول الثانوي التعرف على خطوات الدخول إلى لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2022، وذلك عن طريق متابعة الخطوات التالية:

في الخطوة الاولى قم بالضغط على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

بعد الدخول إلى الموقع ستظهر أمامك العديد من الخدمات التعليمية المتاحة داخل الموقع، اضغط على “نتيجة الطلاب” ضمنهم.

بعد ذلك انقر على “نتيجة الصف الأول الثانوي”.

سيطلب منك الموقع كود الطالب، قم بإدخاله باللغة الانجليزية لسهولة الاستعلام.

اضغط على استعلام وستظهر النتيجة الخاصة بك فور صدورها.

من المقرر ان تصدر نتيجة الصف الاول الثانوي لكافة الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة، حيث قد تم الاعلان من قبل بعض المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ان النتيجة من المقرر ان تكون متوافرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال كود الطالب وبعض البيانات الاخرى التي يتم طلبها داخل الموقع.