الآن.. موقع نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الابتدائية والاعدادية برقم الجلوس جميع المحافظات

موقع نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم، يعتبر موقع نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم من المنصات التي يكثر البحث عنها نظرا لتسهيل الحصول على نتائج مراحل التعليم المختلفة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس حفاظا على المواطنين من انتشار فيروس كورونا، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية الحصول على نتيجة أي مرحلة من خلال الموقع باستخدام رقم الجلوس تيسيرا على الجميع، وسنوافيكم في الفقرات التالية برابط موقع وزارة التربية والتعليم حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة لكل الصفوف الابتدائية والاعدادية التي تم اعتمادها والكشف عنها رسميا.

موقع نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم

توفر الحكومة المصرية موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم لكافة المراحل والسنوات الدراسية لكلا الترمين الفصل الدراسي الاول والثاني، توفيرا من الوقت والجهد والتكدس للمواطنين عند الذهاب إلى المدارس للحصول على نتائج الامتحانات، حيث أن من خلال الموقع الرسمي للوزارة يمكن للطلاب في كافة الصفوف الدراسية الاستعلام عن نتائج مراحل التعليم الاساسي بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي في كل المحافظات، وكانت امتحانات الترم الثاني قد تم أدائها من خلال اللجان المؤمنة والمراقبة بعد أن نجحت وزارة الصحة في السيطرة على جائحة كورونا التي كانت تهدد صحة ملايين المواطنين.

رابط موقع نتائج الامتحانات

من خلال الدخول إلى رابط موقع نتائج الامتحانات يمكنك الاستعلام عن نتائج الامتحانات لمختلف الصفوف الدراسية بسهولة بشكل مبسط في أقل من دقيقة كعادة كل عام، وذلك من خلال الولوج إلى الرابط الموضح ادناه وادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

كيفية الحصول على النتيجة من موقع نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم

وعلى كل من يريد الاستعلام عن نتيجته في أي صف دراسي، عليه اتباع الخطوات التالية لتظهر لك نتيجتك ودرجاتك ومجموعك الاجمالي: