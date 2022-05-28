الشروط الأساسية للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، هذا البرنامج مقدم من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أن نظام الضمان الاجتماعي يوجد أكثر من 220 ألف أسرة داخل أنحاء السعودية يستفيدون من الدعم المادي الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، هذا البرنامج مقدم لجميع الأسر السعودية المنتجة الأشد احتياجاً، ويعانون من الدخل المنخفض و محدودي الدخل، وبناءا على ذلك يقوم بعرض مساعدة الدولة المواطنين السعوديين، وأضاف إلى ذلك برنامج الضمان الاجتماعي يقوم بتوفير الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض، ومساعدتهم علي أعباء الحياة.

وأضاف إلى ذلك أن نقوم من خلال موقع ثقفني بتوضيح موعد صرف الدعم المادي الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة، ولذلك أوضحت الوزارة علي أن يوجد العديد من الشروط الأساسية التي يتم توافرها للمستفيد لكي يتم الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة، ومن الجدير بالذكر أن نقوم بعرض العمالة المنزلية المفروض عليها 9600 ريال سعودي سنوياً.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين والمستفيدات المستحقين بالمملكة، على أن يكون صرف المعاش كل شهر ميلادي ابتداء من يوم 1 في الشهر الميلادي، ويمكن تقديمه أو تأخيره يوم إذا وافق عطلة رسمية، وأضاف إلى ذلك أن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الخاص بشهر مايو الجاري 2022م .

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

يجب على المستفيد أن يملك الجنسية السعودية. يجب على المستفيد أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة. يجب على المستفيد أن ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة المتقدمة عن 1100 ريال سعودي. يجب على المستفيد أن لا يزيد الدخل الشهري للفرد 550 ريال سعودي. يجب على المتقدم أن لا يملك أملاك ذات قيمة كبيرة. يجب على المستفيد أن ألا يكون مسجل داخل أي من مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية نهائياً.

العمالة المنزلية المفروض عليها 9600 ريال سنوياً: