“3 اعدادي” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2022 | نتيجه تالته اعدادي جميع المحافظات من هنا رابط مباشر

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2022، اعتمدت في يوم أمس الأربعاء بتاريخ 25 من شهر مايو الجاري لعام 2022 نتائج طلاب الشهادة الاعدادية في جميع مدارس محافظة سوهاج حيث أعلنت الادارة التعليمية التابعة للمحافظة اعتماد مدارس المحافظة للتعليم العام واللغات للنتيجة النهائية لنهاية العام لطلاب الشهادة الاعدادية، ويمكن للاهالي وطلاب الشهادة الاعدادية الان أن يقوموا بتسلم الشهادة الورقية الخاصة بهم من المديرية التعليمية التابعة للمحافظة أو المدرسة التي يتبع لها الطالب أو الطالبة كذلك تتيح الوزارة الحصول على الشهادة الالكترونية عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

تم في محافظة سوهاج بالأمس اعتماد النتيجة نهائياً وبذلك تكون محافظة سوهاج من أوئل المحافظات التي أنهت عمليات التصحيح وأعلنت عن النتائج، وبذلك تكون قد ظهرت في محافظة سوهاج نتائج جميع السنوات في المرحلة الاعدادية والابتدائية بالكامل وكذلك الحال مع ابناء الصف الأول والثاني الثانوي ولم يتبقى فقط سوى طلاب الشهادة الثانوية والذي من المقرر أن تبدأ امتحاناتهم في شهر يونيو القادم بمشيئة الله تعالى وهو الموعد الموحد لجميع المحافظات، وفي الوقت الحالي تتوالى عمليات اعلان نتائج ابناء الشهادة الاعدادية في باقي المحافظات.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2022 برقم الجلوس

أتاحت وزارة التربية والتعليم على مواقعها الرسمية تعدد طرق الكشف والاستعلام عن النتائج وذلك بغرض تسهيل الاستعلام عن النتائج حيث يمكن الاستعلام عنها بلاسم أو البحث عن طريق الرقم القومي وبواسطة رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس يمكن ذلك بالدخول الى الرابط المباشر الموجود بالاسفل ثم ادخل رقم جلوس الطالب واضغط على زر عرض النتيجة.

رابط مباشر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج برقم الجلوس

يمكن أيضا الكشف عن نتيجة الطلبة من نفس الرابط بالرقم القومي أو اسم المدرسة وذلك عن طريق الطريقة التالية:

يرجى الدخول الى نفس الرابط “من هنا“ .

. قم باختيار الطريقة المناسبة لاستكمال البحث عن النتيجة ويتيح الموقع عدة خيارات هي

الرقم القومي للطالب.

او رقم الجلوس.

او اسم المدرسة

او الادراة التعليمية التي يتبع لها الطالب.

اختر الطريقة المناسبة لك.

ثم اضغط بحث.