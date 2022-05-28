“موقع نتائج الطلاب” رابط مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة بالاسم ففقط

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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة بالاسم فقط، بعد ان ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة الجيزة أمس الخميس الموافق يوم 26 مايو 2022 قد زاد البحث من قبل عدد كبير من الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة بالاسم فقط، وذلك ليتعرف جميع الطلاب على النتيجة الخاصة بهم بناءًا على الاسم رباعي ورقم الجلوس فقط، حيث ان هناك بعض المواقع التي قد اعلنت ان النتيجة الخاصة بالطلاب من المقرر ان تصدر عن طريق الاسم رباعي بالاضافة إلى رقم الجلوس الخاص بالطالب، وبعض المواقع الاخرى التي قد صدرت النتائج من خلالها بالرقم القومي، والجدير بالذكر أن هناك بعض القرارات التي قد صدرت من داخل مديرية التربية والتعليم بالجيزة ان النتيجة من المقرر أن تصدر الكترونيا ومن خلال الموقع الالكتروني المعتمد الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة بالاسم فقط

لقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة بالاسم فقط لجميع الطلاب بإجمالي الـ 280 درجة، وذلك بعد أن تم تقسيمها إلى 140 درجة في الفصل الدراسي الأول و 140 درجة في الفصل الدراسي الثاني، لتكون نتيجة العام الدراسي 2021/2022 متواجدة للطلاب بناءًا على درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني سويًا، وذلك بعد أن انتهى كافة الطلاب من الامتحانات الخاصة بهم في يوم الخميس الماضي الموافق يوم 19 مايو 2022.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة بالاسم فقط

يمكن الان لكافة طلاب الصف الثالث الاعدادي في مختلف ادارات محافظة الجيزة التعرف على خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة بالاسم فقط والتي قد جاءت مثل الخطوات الآتية:

اضغط على الرابط الالكتروني الخاص بموقع البوابة الالكترونية لمحافظة الجيزة .

ستظهر أمامك العديد من الخدمات التعليمية التي يقدمها الموقع، قم بالضغط على خدمة “نتيجة الشهادة الاعدادية” ضمن الخدمات المتاحة

ادخل البيانات المطلوبة منك باللغة الانجليزية لسهولة الاستعلام وأهمها رقم الجلوس او الرقم القومي حسب المرغوب به.

تأكد من صحة البيانات المُدخلة.

اضغط على استعلام، وستظهر لك كافة تفاصيل النتيجة.

لقد صدرت نتائج طلاب الشهادة الاعدادية في كافة ادارات محافظة الجيزة، وذلك في يوم الخميس الماضي الموافق يوم 26 مايو 2022، حيث ان النتيجة قد صدرت لكافة الطلاب من خلال الرابط المتواجد في الاعلى والخاص بـ موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الجيزة، حيث ان هذا هو الموقع الوحيد المعتمد رسميا للحصول على نتيجة كافة الطلاب حسب ما صدر رسميا من المسؤولين.