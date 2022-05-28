جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إصابة هدف بحرى فى البحر الأبيض المتوسط، خلال إطلاق تجريبى للفرقاطة "الأميرال جورشكوف" من بحر بارنتس لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتى.





وفى بيان قالت وزارة الدفاع الروسية: "اليوم قامت الفرقاطة الرئيسية "أميرال أسطول الاتحاد السوفيتى جورشكوف" من مياه بحر بارنتس بإطلاق صاروخ "تسيركون" فرط الصوتى باتجاه هدف بحرى واقع فى البحر الأبيض". وتستمر أحداث الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يواصل الجيش الروسى عملياته العسكرية فى شرق أوكرانيا، مستهدفًا مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، لأجل السيطرة على أراضى دونباس وسط حالة من الغضب فى الغرب الأوروبى وأمريكا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الروسية: إصابة هدف بحرى فى بارنتس بصاروخ «تسيركون» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.