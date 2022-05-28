العالم اليوم - بالفيديو.. روسيا تختبر "صاروخها الذي لا يقهر"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. روسيا تختبر "صاروخها الذي لا يقهر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 مايو 2022 02:23 مساءً - أعلن الجيش الروسي، السبت، أنه نفذ بنجاح تجربة جديدة لصاروخ "كروز" الأسرع من الصوت من طراز "زيركون"، في وقت تصعد به موسكو هجومها العسكري على أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن الصاروخ "زيركون" أطلق من فرقاطة الأدميرال غورشكوف في بحر بارنتس باتجاه هدف في مياه البحر الأبيض في المنطقة القطبية الشمالية.

وأضاف المصدر أن "الهدف الواقع على مسافة ألف كيلومتر أصيب بنجاح".

وأشار البيان إلى أن عملية الإطلاق جرت في إطار "تجارب أسلحة جديدة" روسية، وفقما نقلت "فرانس برس".

صاروخ بوتن الذي لا يقهر

وأطلق أول صاروخ "زيركون" في أكتوبر 2020، وأشاد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتن حينذاك، حيث وصف الواقعة بـ"الحدث الكبير".

وأجريت بعد ذلك تجارب أخرى للصاروخ، لا سيما انطلاقا من فرقاطة الأدميرال غورشكوف، ومن غواصة تحت المياه.

ومن المقرر تزويد السفن والغواصات التابعة للأسطول الروسي بصوارخ "زيركون" البالغ مداها حوالي ألف كيلومتر كحد أقصى.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، أعلنت موسكو في مارس أنها استخدمت صواريخ فوق صوتية من طراز "كينغال" ضد أهداف في هذا البلد، ويعتقد أن ذلك كان أول استخدام لهذا الصاروخ في عمليات قتالية، إذ لم تعلن موسكو من قبل إطلاقه إلا في إطار تجارب.

وتنتمي صواريخ "كينغال" و"زيركون" إلى مجموعة من الأسلحة الجديدة التي طورتها روسيا، ويصفها بوتن بأنها "لا تقهر".