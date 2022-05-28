نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول تسجيل رياض الأطفال نظام نور 1444 noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني رابط نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول، وذلك لتسجيل الطلاب المستجدين لمرحلة رياض الأطفال، ومن المقرر أن يبدأ فتح موقع نظام نور لاستقبال طلبات التسجيل الإلكترونية لتسجيل مرحلة رياض الأطفال الأحد 28\10\1443، لذلك يجب على أولياء أمور الطلاب تسجيل حساب جديد عبر نظام نور noor.moe.gov.sa، لمن ليس لديهم حساب بالفعل على noor، حتى يتمكنوا من تسجيل أبنائهم إلكترونياً.

رابط موقع نظام نور الإلكتروني يستخدم في العديد من المهام من أهمها تسجيل الطلاب الجدد لجميع أنواع المدارس، الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، لتسجيل الروضات ورياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، كما يتم من خلال نظام نور استخراج نتائج الطلاب إلكترونياً، ويستطيع ولي الأمر متابعة ابنه مع معلميه ومعرفة مستواه ونقاط القوة والضعف، لذلك يبحث جميع أولياء الأمور على أن يكون لهم حساب خاص على نور.

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول

أعلنت وزارة التعليم السعودية من موقعها الرسمي على تويتر عن مواعيد تسجيل الطلاب الجدد لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، ونشرت الوزارة جدول مفصل يبين الفئات وأنواع المدارس وكذلك فترة التسجيل والأعمار، حتى يكون الأمر واضح أمام أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم.

رابط موقع نظام نور noor.moe.gov.sa

كما ذكرنا سابقاً يجب على أولياء الأمور تفعيل حساب خاص بهم على نظام نور الإلكتروني. ومن ليس لديه حساب عليه الدخول على رابط نظام نور برقم الهوية والنقر على أيقونة “تسجيل حساب جديد. ثم إدخال جميع البيانات والمطلوبة واتباع التعليمات حتى يتم عمل حساب له على الموقع ويتم إرسال كلمة المرور عبر جواله.

نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1444

لكي يتمكن ولي الأمر من تسجيل أبنائه عبر نظام نور عليه اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط موقع نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa.

إدخال اسم المستخدم وغالباً يكون رقم الهوية ورمز التحقق الضغط على تسجيل الدخول.

تفتح صفحة أمامك قم باختيار تسجيل الأبناء ومنها اختار تسجيل طالب جديد.

قم باختيار الصف سواء مستوى أول أو مستوى ثاني.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة وفي النهاية قم بالنقر على تسجيل.

أعمار القبول في رياض الأطفال وموعد التسجيل

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه سوف يتم استقبال طلبات أولياء الأمور الخاصة بتسجيل أبنائهم في رياض الأطفال من يوم الأحد 28\10\1443. وسوف يستمر التسجيل خلال العام الدراسي. أما بالنسبة للأعمار فهي لمن أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ السادسة كما هو موضح بالجدول الموجود في المقال.