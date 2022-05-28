نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور تسجيل دخول برقم الهوية تسجيل رياض الأطفال في نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول noor في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام نور تسجيل دخول برقم الهوية من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل، فقد قامت وزارة التعليم السعودية بتحديد مواعيد تسجيل الطلاب الجدد عبر رابط موقع نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa، ووضعت الوزارة جدول مفصل بتواريخ تسجيل الطلاب المستجدين في جميع المراحل الدراسية، مرحلة خريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس، بالإضافة إلى مرحلتي رياض الأطفال والأول الابتدائي.

رابط موقع نظام نور من أهم المواقع التي يزداد عليها البحث خلال هذه الفترة من العام، وذلك بسبب تسجيل الطلاب المستجدين في جميع أنواع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، وكذلك مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات الكثيرة الأخرى التي يقدمها موقع نظام نور، حيث يتم من خلاله معرفة واستخراج نتائج الطلاب جميع المراحل، لذلك يجب أن يكون لكل ولي أمر حساب مفعل على noor، لكي يتمكن من تسجيل أبنائه المستجدين ولكي يستطيع استخراج نتائجهم ومتابعة تحصيله الدراسي مع معلميه، وفي هذا المقال سوف نتناول طريقة تسجيل رياض الأطفال في نظام نور، وموعد تسجيل رياض الأطفال عبر noor.

نظام نور تسجيل دخول

أعلنت وزارة التعليم السعودية من خلال موقعها الرسمي في موقع التواصل الشهير تويتر، أعلنت الوزارة عن موعد تسجيل الطلاب الجدد في رياض الأطفال، وأكدت الوزارة أن أعمار الأطفال يجب أن تكون لمن أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ السادسة، وسوف يتم فتح الموقع لاستقبال طلبات أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم بدايةً من الأحد 28\10\1443.

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول وجدول المواعيد

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

رابط موقع نظام نور برقم الهوية

لتسجيل طالب جديد عبر نظام نور عليك القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول noor.moe.gov.sa.

إدخال اسم المستخدم وفي الغالب يكون رقم الهوية.

إدخال كلمة المرور ورمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على تسجيل الأبناء ومنها اختيار تسجيل طالب جديد.

اختيار نوع الصف رياض أطفال مستوى أول أو مستوى ثاني.

إدخال كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح والنقر على تسجيل.

موعد تسجيل رياض الأطفال في نظام نور

قامت وزارة التعليم بتحديد مواعيد التسجيل للطلاب الجدد. ومن المقرر أن يتم فتح الموقع لاستقبال طلبات أولياء الأمور لتسجيل رياض الأطفال اليوم الأحد 28\10\1443. وجدير بالذكر أن الموقع يستقبل طلبات الطلاب السعوديين أولاً. وبعد ذلك يتم استقبال الطلاب الوافدين مع استمرار تلقي طلبات الطلاب السعوديين المتأخرين.