جدة - نرمين السيد - اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هى نفسها تثير حدوث أزمة غذائية فى أوكرانيا، إذ تحاول سحب احتياطيات الحبوب من هناك، وبالتالى حرمان أوكرانيا منها.





ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت، قالت زاخاروفا: "تزامن بيان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الذى أدلى به فى 10 مايو الجارى، حول الحاجة لإيجاد فرص لسحب 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا مع توقيع قانون الإقراض والتأجير الأوكرانى". وتابعت المتحدثة الروسية: "اتضح أن كييف ستدفع ثمن الأسلحة الأمريكية بالقمح. وفى الواقع فإن الأمريكيين أنفسهم يثيرون أزمة غذائية فى أوكرانيا من خلال حرمانها من احتياطياتها من الحبوب". ويأتى تصريح زاخاروفا فى إطار التطورات الأخيرة على مستوى الأمن الغذائى العالمى، حيث تتهم دول الغرب روسيا بأنها لا تسمح بخروج السفن المحملة بالقمح الأوكرانى فى البحر الأسود.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زاخاروفا: واشنطن تسبب أزمة غذائية فى أوكرانيا بحرمانها من احتياطات الحبوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.