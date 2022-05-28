خيرسون: أمريكا أقامت قواعد عسكرية على سواحل البحر الأسود بغطاء أوكرانى

جدة - نرمين السيد - كشف كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، اليوم السبت، عن أن الولايات المتحدة قامت ببناء قواعدها البحرية على الساحل الأوكرانى للبحر الأسود، بحجة مساعدة أوكرانيا، على حد وصفه.





وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى" الروسية، قال ستريموسوف: "فى الواقع، قام الأمريكيون، تحت ستار مساعدة أوكرانيا، بإنشاء وتحديث مراكز وقواعد بحرية لهم على الساحل الأوكرانى للبحر الأسود، ومن بينها القاعدة الموجودة فى جزيرة بيرفومايسكى، عند مخرج مصب نهر دنيبر- بوج إلى البحر الأسود، ومدينة أوتشاكوف، ومنطقة نيكولاييف، حيث لا يزال النازيون الأوكرانيون يقصفون منطقة خيرسون من هناك". وأضاف أن القواعد البحرية الأوكرانية كانت اسمية فقط، حيث تم بناؤها وتحديثها فى الواقع بتنسيق من الأمريكان. وأشار نائب رئيس خيرسون، إلى أن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة سيضع حدًا لمحاولات الولايات المتحدة لكسب موطئ قدم وإملاء شروطها فى البحر الأسود.

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