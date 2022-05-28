العالم اليوم - بالفيديو.. إيران تكشف "قاعدة درون سرية تحت الأرض"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. إيران تكشف "قاعدة درون سرية تحت الأرض" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 مايو 2022 01:22 مساءً - كشفت إيران، السبت، عما قالت إنه "قاعدة سرية تحت الأرض" للطائرات المسيرة "الدرون"، تابعة للجيش الإيراني.

وقالت وكالة أنباء "فارس"، إن "رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، زار إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني لصنع الطائرات المسيرة".

وأضافت أن باقري اطلع في القاعدة على "أحدث الإنجازات الإيرانية في مجال صنع أنواع الطائرات المسيرة العسكرية الهجومية بعيدة المدى".

وعلّقت الوكالة أنه "بعد دخول هذه القاعدة السرية التي بنيت على عمق مئات الأمتار في باطن الأرض إلى الخدمة، أصبحت إيران القوة الأكثر تطورا في مجال الطائرات المسيرة في المنطقة".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي قد مررت في ديسمبر الماضي مشروع قانون لمواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية، يستهدف إيقاف إنتاجها ومنع تصديرها "بعدما زادت عدائياتها في منطقة الشرق الأوسط".

وأشارت وقتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، إلى أن مشروع القانون يسمح بالرد على التهديد الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة.

وأوضحت أنه من مصلحة الجميع العمل على وقف شراء وإنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية، مشيرة إلى أنه لوحظ تزايد عدوانية إيران والمليشيات الإرهابية المتحالفة معها في منطقة الشرق الأوسط.